Метро у Варшаві: чим унікальне та вражає туристів

Варшавське метро. Фото: Polskieradio.pl

Варшавський метрополітен у Польщі є однією з найновіших підземних у Європі. Деякі станції нагадують витвори мистецтва, де можна не лише насолодитися красою, а й провести час із користю.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Бібліотека в метро у Варшаві

Варшавський метрополітен складається з двох гілок: лінії М1, що йде з півночі на південь і з'єднує центральну Варшаву з густонаселеними північними та південними районами, і лінії М2, що йде зі сходу на захід. Також варшавський уряд має плани щодо будівництва ще двох ліній, M3 та M4.

Зараз на першій лінії метро розташована 21 станція, а на другій — 13. У майбутньому М1 та М2 будуть практично однакові за кількістю станцій та за довжиною. Довжина першої лінії на даний момент складає 23 кілометри.

Пересадковий вузол між двома існуючими лініями лише один — це станція Свентокшиська (Świętokrzyska).

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Варшавське метро дивує пасажирів та туристів бібліотекою з садом та витворами мистецтва на станціях.

Бібліотека розташована на станції "Метро Кондратовіча" працює у будні дні. Її можна відвідати кожен без читацького квитка. Візитівкою бібліотеки є гідропонний сад. Тут можна не лише почитати, а й попрацювати і повчитись. На площі 150 м² зберігається понад 16 тисяч книжок.

Крім того, кожна з семи станцій центральної частини метро від "Ронда Дашинського" до "Віленського вокзалу" прикрашена унікальною мозаїкою на стінах. Ці роботи були створені польським художником Войцехом Фангором.

Родзинкою варшавської підземки є станція метро Plac Wilsona, яку прикрашає еліптичний купол на південному кінці платформи. Станція змінює колір в залежності від часу доби. Вона неодноразово здобувала нагороди на міжнародних конкурсах. У 2014 році CNN визнав її однією з вражаючих станцій Європи.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.