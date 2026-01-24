Відео
Головна Транспорт З Холму до Варшави — як найшвидше дістатися потягом

З Холму до Варшави — як найшвидше дістатися потягом

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:12
Як дістатися із Холму до Варшави — напрямки
Пасажир чекає на свій потяг. Фото: Freepik

У столиці Польщі Варшаві розташований великий міжнародний аеропорт, звідки доступні рейси до багатьох куточків світу. Проте "урвати" квитки Укрзалізниці до цього міста майже нереально, тому українці часто купують квитки на потяг до Холму — найближчого міста біля польсько-українського кордону.

Новини.LIVE розкажуть, як дістатися з Холму до Варшави.

Читайте також:

Маршрут Холм — Варшава потягом

Зі столиці до Холма потяги УЗ прибувають зранку — о 5 ранку та 08:08, а також ввечері — о 17:52. Без пересадок до Варшави із Хелма курсують 5 польських потягів.

Як дістатися з Холма до Варшави - фото 1
Рейси УЗ з Києва до Холма. Фото: скриншот

Українцям буде зручно дістатися з Холма до Варшави потягом 21010 KYIV EXPRESS, який відправляється о 06:22 та прибуває до польської столиці о 9:37.

Також зручним варіантом стане рейс на потяг "Інтерсіті 2802 GÓRSKI", який відправляється з Холма о 08:38 та прибуває до Варшави об 11:19.

Щодо вечірнього рейсу, українцям буде зручно дістатися потягом "Інтерсіті 440 UZNAM 440 URSA". Він відправляється із Холма об 18:28. До польської столиці він щодня прибуває о 21:43. Квитки на польські потяги вам обійдуться у 62 злоті (близько 750 гривень).

Як дістатися з Холма до Варшави - фото 2
Рейси потягів з Холма до Варшави. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, хто з українців може претендувати на громадянство Польщі у 2026 році.

Також ми повідомляли, чому у деяких випадках виїзд до Польщі може обернутися ув'язненням

Польща подорож поїзди туризм Варшава
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
