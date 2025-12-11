Укрзалізниця обладнає спальні потяги Wi-Fi у 2026 році — що відомо

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Наступного року Мінрозвитку спільно з Укрзалізницею продовжать розвивати залізничний сектор. Зокрема, планується реалізувати започатковану Президентом України у 2020 році програму оновлення парку пасажирських вагонів, одним із пунктів якої є встановлення Wi-Fi у спальних потягах.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

У відомстві повідомили, що у наступному році очікується постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення. Окрім того, Укрзалізниця продовжить модернізувати рухомий склад та планує обладнати їх Wi-Fi. Інтернет має з'явитися не лише у потягах "Інтерсіті", а й у спальних.

"У 2026–2028 роках Укрзалізниця отримає ще понад 9 000 одиниць техніки, що дозволить повністю забезпечити потреби колійного господарства всієї мережі. Інфраструктурні підрозділи отримають сучасні інструменти, необхідні для швидкого, безпечного та стійкого ремонту інфраструктури", — додали в компанії.

У планах компанії також побудувати євроколію на напрямку Скнилів — Мостиська-ІІ, яка з'єднає Львів із європейською залізничною мережею.

