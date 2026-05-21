Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Приоритетное пересечение границы: для кого ввели новые правила

Приоритетное пересечение границы: для кого ввели новые правила

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 16:47
Таможня изменила правила: кого на границе будут пропустят первыми
Фуры на украинской трассе. Фото: Новини.LIVE

В Украине официально заработали обновленные правила работы "єЧерги", которые коренным образом меняют порядок проезда грузовиков через государственную границу. Минэкономики утвердило перечень сельхозпродукции с ограниченным сроком хранения, которая теперь имеет право на первоочередной контроль. Это решение напрямую затронет тысячи логистических компаний и перевозчиков, ранее часами простаивавших в общих очередях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Отмена серых зон и убытков

Раньше единого официального списка таких товаров просто не существовало, из-за чего возникали постоянные скандалы на пунктах пропуска и перегрузки дорог. Свежие овощи, мясо и молоко стояли в общих очередях, портились, а бизнес из-за этого терял большие деньги.

Замминистра экономики Тарас Высоцкий заявил, что теперь система будет работать по понятному цифровому алгоритму и уберет любое ручное вмешательство.

Главные преимущества новых правил

Согласно сообщению министерства, утвержденные правила позволят:

Читайте также:
  • автоматизировать приоритет в очереди, так как система сама будет видеть код груза;
  • уменьшить коррупционные риски и исключить возможности субъективных решений;
  • сохранить качество продукции благодаря первоочередному прохождению контроля.

Какие продукты получили зеленый свет

Новые сервисы уже внедряются на всех международных пунктах пропуска, поэтому правила обязательны для выполнения. В перечень скоропортящейся продукции по новым нормам внесли следующие товары:

  • свежая, охлажденная и замороженная свинина, говядина и курятина;
  • мясные субпродукты, а также живая или охлажденная рыба и филе;
  • молоко, сливки без сахара, сыры всех видов и куриные яйца;
  • свежие помидоры, огурцы, капуста и другие сезонные овощи.

Водителям и экспедиторам следует предварительно проверять коды товаров в декларациях, чтобы система распознала груз и автоматически пропустила машину вперед.

Если в машине будет сборный груз, то приоритет дадут только при условии, что скоропортящиеся продукты занимают большую часть полуприцепа.

Ранее Новини.LIVE писали, когда заработает КПП "Белая Церковь" на границе с Румынией. Строительство нового моста через Тису уже окончено и вскоре его откроют для легкового и грузового транспорта. Новый переход существенно разгрузит трафик на Закарпатье.

Также Новини.LIVE сообщали, что на трассе М-09 в ближайшее время откроют движение между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская — Гребенное" . Трассу на Польшу фактически перестроили заново из-за резкого увеличения нагрузки. Покрытие быстро начало разрушаться, особенно на отдельных участках ближе к границе, поэтому ремонт стал необходим.

грузовики очереди на границе пересечение границы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации