Таможня изменила правила: кого на границе будут пропустят первыми

Приоритетное пересечение границы: для кого ввели новые правила
В Украине официально заработали обновленные правила работы "єЧерги", которые коренным образом меняют порядок проезда грузовиков через государственную границу. Минэкономики утвердило перечень сельхозпродукции с ограниченным сроком хранения, которая теперь имеет право на первоочередной контроль. Это решение напрямую затронет тысячи логистических компаний и перевозчиков, ранее часами простаивавших в общих очередях.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Отмена серых зон и убытков
Раньше единого официального списка таких товаров просто не существовало, из-за чего возникали постоянные скандалы на пунктах пропуска и перегрузки дорог. Свежие овощи, мясо и молоко стояли в общих очередях, портились, а бизнес из-за этого терял большие деньги.
Замминистра экономики Тарас Высоцкий заявил, что теперь система будет работать по понятному цифровому алгоритму и уберет любое ручное вмешательство.
Главные преимущества новых правил
Согласно сообщению министерства, утвержденные правила позволят:
- автоматизировать приоритет в очереди, так как система сама будет видеть код груза;
- уменьшить коррупционные риски и исключить возможности субъективных решений;
- сохранить качество продукции благодаря первоочередному прохождению контроля.
Какие продукты получили зеленый свет
Новые сервисы уже внедряются на всех международных пунктах пропуска, поэтому правила обязательны для выполнения. В перечень скоропортящейся продукции по новым нормам внесли следующие товары:
- свежая, охлажденная и замороженная свинина, говядина и курятина;
- мясные субпродукты, а также живая или охлажденная рыба и филе;
- молоко, сливки без сахара, сыры всех видов и куриные яйца;
- свежие помидоры, огурцы, капуста и другие сезонные овощи.
Водителям и экспедиторам следует предварительно проверять коды товаров в декларациях, чтобы система распознала груз и автоматически пропустила машину вперед.
Если в машине будет сборный груз, то приоритет дадут только при условии, что скоропортящиеся продукты занимают большую часть полуприцепа.
