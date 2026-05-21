Таможня изменила правила: кого на границе будут пропустят первыми

Фуры на украинской трассе. Фото: Новини.LIVE

В Украине официально заработали обновленные правила работы "єЧерги", которые коренным образом меняют порядок проезда грузовиков через государственную границу. Минэкономики утвердило перечень сельхозпродукции с ограниченным сроком хранения, которая теперь имеет право на первоочередной контроль. Это решение напрямую затронет тысячи логистических компаний и перевозчиков, ранее часами простаивавших в общих очередях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Отмена серых зон и убытков

Раньше единого официального списка таких товаров просто не существовало, из-за чего возникали постоянные скандалы на пунктах пропуска и перегрузки дорог. Свежие овощи, мясо и молоко стояли в общих очередях, портились, а бизнес из-за этого терял большие деньги.

Замминистра экономики Тарас Высоцкий заявил, что теперь система будет работать по понятному цифровому алгоритму и уберет любое ручное вмешательство.

Главные преимущества новых правил

Согласно сообщению министерства, утвержденные правила позволят:

Читайте также:

автоматизировать приоритет в очереди, так как система сама будет видеть код груза;

уменьшить коррупционные риски и исключить возможности субъективных решений;

сохранить качество продукции благодаря первоочередному прохождению контроля.

Какие продукты получили зеленый свет

Новые сервисы уже внедряются на всех международных пунктах пропуска, поэтому правила обязательны для выполнения. В перечень скоропортящейся продукции по новым нормам внесли следующие товары:

свежая, охлажденная и замороженная свинина, говядина и курятина;

мясные субпродукты, а также живая или охлажденная рыба и филе;

молоко, сливки без сахара, сыры всех видов и куриные яйца;

свежие помидоры, огурцы, капуста и другие сезонные овощи.

Водителям и экспедиторам следует предварительно проверять коды товаров в декларациях, чтобы система распознала груз и автоматически пропустила машину вперед.

Если в машине будет сборный груз, то приоритет дадут только при условии, что скоропортящиеся продукты занимают большую часть полуприцепа.

Ранее Новини.LIVE писали, когда заработает КПП "Белая Церковь" на границе с Румынией. Строительство нового моста через Тису уже окончено и вскоре его откроют для легкового и грузового транспорта. Новый переход существенно разгрузит трафик на Закарпатье.

Также Новини.LIVE сообщали, что на трассе М-09 в ближайшее время откроют движение между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская — Гребенное" . Трассу на Польшу фактически перестроили заново из-за резкого увеличения нагрузки. Покрытие быстро начало разрушаться, особенно на отдельных участках ближе к границе, поэтому ремонт стал необходим.