Головна Транспорт Прямо з українського кордону: автобуси Польщею від 4 злотих

Прямо з українського кордону: автобуси Польщею від 4 злотих

Дата публікації: 5 квітня 2026 12:06
Перетин українського кордону: куди можна доїхати за 4 злотих
Польський перевізник Neobus оголосив про розпродаж квитків. Фото: Neobus

Відомий польський перевізник Neobus оголосив про розпродаж квитків. Зараз автобусні квитки між багатьма польськими містами продаються за мінімальну вартість — від 4 злотих, що дорівнює приблизно 48 українським гривням.

Реклама

Деталі та умови акції

Така ціна діє з 20 квітня до 31 травня 2026 року, тож охоплює найактивніший весняний час для подорожей Європою.

Більшість маршрутів починається з ціни 1 злотий. До цієї суми додається збір у 3 злотих, тому загальна вартість зростає до 4 злотих.

Реклама

Перевізник Neobus зручний для громадян України, тому що він пропонує рейси прямо з пункту перетину кордону в Медиці, а також з основного транспортного вузла — Перемишля.

Реклама

Квитки доступні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Куди можна доїхати за 4 злотих

Серед напрямків зі зниженою ціною є такі: 

  • Медика — Перемишль — Жешув — Варшава;
  • Медика — Перемишль — Жешув — Лодзь;
  • Медика — Перемишль — Жешув — Краків — Катовіце — Вроцлав;
  • Жешув — Варшава та у зворотному напрямку;
  • Жешув — Вроцлав / Вроцлав — Жешув;
  • Жешув — Лодзь / Лодзь — Жешув;
  • Жешув — Краків / Краків — Жешув.

Що ще треба знати про в'їзд до Польщі

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують автобусні квитки до Польщі у квітні. Ціна квитків з Києва до Варшави стартує від 2172 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3500 гривень. В середньому доведеться викласти за поїздку 2750 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Тепер всі необхідні процедури пасажирам необхідно проходити в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Крім того, Новини.LIVE писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

