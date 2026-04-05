Перетин українського кордону: куди можна доїхати за 4 злотих

Польський перевізник Neobus оголосив про розпродаж квитків. Фото: Neobus

Відомий польський перевізник Neobus оголосив про розпродаж квитків. Зараз автобусні квитки між багатьма польськими містами продаються за мінімальну вартість — від 4 злотих, що дорівнює приблизно 48 українським гривням.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сайт перевізника.

Деталі та умови акції

Така ціна діє з 20 квітня до 31 травня 2026 року, тож охоплює найактивніший весняний час для подорожей Європою.

Більшість маршрутів починається з ціни 1 злотий. До цієї суми додається збір у 3 злотих, тому загальна вартість зростає до 4 злотих.

Перевізник Neobus зручний для громадян України, тому що він пропонує рейси прямо з пункту перетину кордону в Медиці, а також з основного транспортного вузла — Перемишля.

Квитки доступні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Куди можна доїхати за 4 злотих

Серед напрямків зі зниженою ціною є такі:

Медика — Перемишль — Жешув — Варшава;

Медика — Перемишль — Жешув — Лодзь;

Медика — Перемишль — Жешув — Краків — Катовіце — Вроцлав;

Жешув — Варшава та у зворотному напрямку;

Жешув — Вроцлав / Вроцлав — Жешув;

Жешув — Лодзь / Лодзь — Жешув;

Жешув — Краків / Краків — Жешув.

Що ще треба знати про в'їзд до Польщі

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують автобусні квитки до Польщі у квітні. Ціна квитків з Києва до Варшави стартує від 2172 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3500 гривень. В середньому доведеться викласти за поїздку 2750 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Тепер всі необхідні процедури пасажирам необхідно проходити в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Крім того, Новини.LIVE писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.