Пересечение украинской границы: куда можно доехать за 4 злотых

Прямо с украинской границы: автобусы по Польше от 4 злотых
Известный польский перевозчик Neobus объявил о распродаже билетов. Сейчас автобусные билеты между многими польскими городами продаются за минимальную стоимость — от 4 злотых, что равняется примерно 48 украинским гривнам.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт перевозчика.
Детали и условия акции
Такая цена действует с 20 апреля по 31 мая 2026 года, поэтому охватывает активное весеннее время для путешествий по Европе.
Большинство маршрутов начинается с цены 1 злотый. К этой сумме добавляется сбор в 3 злотых, поэтому общая стоимость возрастает до 4 злотых.
Перевозчик Neobus удобен для граждан Украины, потому что он предлагает рейсы прямо из пункта пересечения границы в Медыке, а также из основного транспортного узла - Перемышля.
Билеты доступны на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.
Куда можно доехать за 4 злотых
Среди направлений со сниженной ценой есть такие:
- Медыка — Перемышль — Жешув — Варшава;
- Медыка — Перемышль — Жешув — Лодзь;
- Медыка — Перемышль — Жешув — Краков — Катовице — Вроцлав;
- Жешув — Варшава и в обратном направлении;
- Жешув — Вроцлав / Вроцлав — Жешув;
- Жешув — Лодзь / Лодзь — Жешув;
- Жешув — Краков / Краков — Жешув.
Что еще надо знать о въезде в Польшу
Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят автобусные билеты в Польшу в апреле. Цена билетов из Киева в Варшаву стартует от 2172 гривен, а самый дорогой обойдется туристам в 3500 гривен. В среднем придется выложить за поездку 2750 гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, что на одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Теперь все необходимые процедуры пассажирам необходимо проходить в здании терминала на станции Перемышль Главный.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.
