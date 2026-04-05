Пересечение украинской границы: куда можно доехать за 4 злотых

Польский перевозчик Neobus объявил о распродаже билетов.

Известный польский перевозчик Neobus объявил о распродаже билетов. Сейчас автобусные билеты между многими польскими городами продаются за минимальную стоимость — от 4 злотых, что равняется примерно 48 украинским гривнам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт перевозчика.

Детали и условия акции

Такая цена действует с 20 апреля по 31 мая 2026 года, поэтому охватывает активное весеннее время для путешествий по Европе.

Большинство маршрутов начинается с цены 1 злотый. К этой сумме добавляется сбор в 3 злотых, поэтому общая стоимость возрастает до 4 злотых.

Перевозчик Neobus удобен для граждан Украины, потому что он предлагает рейсы прямо из пункта пересечения границы в Медыке, а также из основного транспортного узла - Перемышля.

Билеты доступны на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Куда можно доехать за 4 злотых

Среди направлений со сниженной ценой есть такие:

Медыка — Перемышль — Жешув — Варшава;

Медыка — Перемышль — Жешув — Лодзь;

Медыка — Перемышль — Жешув — Краков — Катовице — Вроцлав;

Жешув — Варшава и в обратном направлении;

Жешув — Вроцлав / Вроцлав — Жешув;

Жешув — Лодзь / Лодзь — Жешув;

Жешув — Краков / Краков — Жешув.

Что еще надо знать о въезде в Польшу

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят автобусные билеты в Польшу в апреле. Цена билетов из Киева в Варшаву стартует от 2172 гривен, а самый дорогой обойдется туристам в 3500 гривен. В среднем придется выложить за поездку 2750 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что на одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Теперь все необходимые процедуры пассажирам необходимо проходить в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.