Прямой поезд в Варшаву: на Львовщине проложат последний участок евроколеи

Прямой поезд в Варшаву: на Львовщине проложат последний участок евроколеи

Дата публикации 7 мая 2026 17:26
Когда Львов соединят с Варшавой прямым поездом без пересадок
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Прямое сообщение между Львовом и Варшавой по евроколее снова в центре внимания на Львовщине. Участок Рава-Русская — Брюховичи в ближайшее время планируют модернизировать под европейский стандарт пути. Стоимость работ предварительно оценивается в 9 млрд гривен.

После завершения работ Укрзализныця сможет запустить прямые поезда в Варшаву без пересадки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую ОГА.

Совещание во Львовской ОГА

Во Львовской области сейчас готовят технико-экономическое обоснование для нового этапа. Накануне состоялось совещание с участием Львовской железной дороги и представителей общин, где уже согласовали дорожную карту проекта.

Что касается самого участка, то речь идет о примерно 60 км пути в направлении Брюховичей. Именно она должна дать возможность пустить прямой поезд Черновцы — Львов — Варшава по евроколее. Сейчас этот маршрут уже успешно работает, но с пересадкой в Раве-Русской.

Евроколею проложат до Львовского вокзала

Во Львовской ОГА заявили, что проект остается одним из приоритетных для области. До 2030 года евроколею хотят подвести непосредственно к железнодорожному вокзалу Львова.

А в перспективе это направление планируют включить в маршрут между Балтийским и Черным морями.

Напомним, что еще в 2022 году на участке Рава-Русская — Гребенное восстановили 8 км евроколеи. Тогда же обновляли вокзал и делали пункты пограничного и таможенного контроля. Работы финансировали при участии Укрзализныци и местных бюджетов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что между Швецией и Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также Новини.LIVE сообщали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии. Этот билет распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
