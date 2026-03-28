Правила оформлення авто після смерті власника, якщо є діти

Оформлення автомобіля після смерті власника. Фото: Freepik, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Після смерті власника автомобіль переходить у спадщину і часто стає спільною власністю членів сім’ї, зокрема неповнолітніх дітей. Це не означає заборону користування транспортом чи його фактичне блокування. Але окремі дії, зокрема продаж авто, дійсно обмежуються законом.

Питання оформлення спадкового автомобіля з дітьми має низку нюансів, які важливо врахувати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Uristy.

Позиція юристів

Українка звернулася до юристів з проблемою. Жінка розповіла, що після смерті чоловіка залишився автомобіль, і вона вчасно подала заяву на прийняття спадщини. У подружжя є двоє неповнолітніх дітей, тому нотаріус повідомив, що автомобіль автоматично переходить у спільну спадкову власність не лише їй, а й дітям, тому продати транспортний засіб вона не може.

У відповідь юристи пояснили, що такі застереження стосуються насамперед відчуження майна, але не позбавляють жінку права користування автомобілем.

На кого переоформлюється автомобіль

Після завершення шестимісячного терміну і отримання свідоцтва про право на спадщину автомобіль підлягає перереєстрації. Звернення здійснюється до Сервісного центру МВС України, де транспорт оформлюється на одного зі співвласників.

Читайте також:

На практиці це означає, що авто реєструють на матір. У техпаспорті вона зазначається власницею, тоді як діти фіксуються як співвласники в особливих відмітках документу. Там же вказується обмеження щодо відчуження.

При цьому фактичне користування автомобілем не обмежується: їздити дозволено без додаткових погоджень чи довідок.

Оформлення страхового поліса також не створює труднощів. Власниця або співвласниця може укласти договір страхування — як обов’язковий, так і добровільний.

Наявність часток у дітей не впливає на рішення страхової компанії і не змінює стандартну процедуру.

Чому такий автомобіль складно продати

Ключове обмеження стосується саме відчуження транспортного засобу. Продаж, обмін або дарування без дозволу органів опіки неможливі.

Це пов’язано з тим, що діти є спадкоємцями першої черги і мають захищені майнові права. До досягнення повноліття будь-які угоди щодо їхньої частки контролюються.

Для отримання дозволу необхідно звертатися до органів опіки та піклування і доводити, що інтереси дітей не будуть порушені. Зазвичай мова йде про компенсацію вартості їхніх часток — наприклад, через зарахування коштів на окремі рахунки.

Що ще варто знати власникам авто

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські біженці в ЄС дуже часто стикаються з несподіваними штрафами через свої водійські посвідчення. Документи залишаються дійсними, але на місцях виникають суперечки з поліцією.

Причина криється в тому, що європейські правоохоронці часто керуються загальними міграційними правилами, не враховуючи статус тимчасового захисту,

Також Новини.LIVE писали, що у Німеччині завершився перехідний період, що дозволяв українцям вільно їздити на авто з українськими номерами. Відтепер громадяни України мають перереєструвати свої транспортні засоби.

Тепер, якщо автомобіль перебуває в країні більш ніж 12 місяців (з моменту в'їзду або отримання захисту), його обов'язково потрібно зареєструвати та отримати німецькі номери. В іншому випадку загрожують штрафи або евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик за рахунок власника.

Також Новини.LIVE повідомляли, як держава хоче перезапустити ринок таксі в Україні.

Міністерство розвитку громад та територій України підготувало проект реформ для ринку таксі. У цьому проекті пропонується дозволити легальну роботу більшості водіїв, перевести всі процедури в цифрову форму, (наприклад, запровадити обов'язкову систему для оплати через QR-код у салоні) та затвердити оновлений порядок надання послуг.