Як зміниться ринок таксі в Україні — уряд підготував реформу

Уряд взявся за реформу таксі. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство розвитку громад та територій України підготувало проект реформ для ринку таксі. У цьому проекті пропонується дозволити легальну роботу більшості водіїв, перевести всі процедури в цифрову форму та затвердити оновлений порядок надання послуг.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на офіційне повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Реклама

Читайте також:

Що передбачає реформа

Згідно з інформацією міністра, на сьогодні в Україні офіційно отримали ліцензії на перевезення лише приблизно 9,5 тисячі автомобілів, тоді як фактично працює понад 200 тисяч водіїв. Тобто легально працює лише 5% водіїв, тоді як всі інші перебувають в тіні.

Концепція реформи пропонує кілька ключових змін для ринку таксі:

запровадження нового статусу "автомобільний самозайнятий перевізник", що дозволить працювати без реєстрації ФОП;

отримання електронного сертифіката водія через інформаційні системи "Укртрансбезпеки";

спрощену модель оподаткування, де цифрові платформи виступатимуть податковими агентами;

обов’язкове страхування водія та пасажирів.

"У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника", — зазначив Олексій Кулеба.

Паралельно пропонують встановити відповідальність для цифрових платформ, які організовують поїздки.

"Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць", — додав Олексій Кулеба.

Коли реформа вступить у силу

Законопроєкт зараз проходить погодження з органами державної влади.

"Наступний крок — його розгляд урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам. Наша мета — прозорий ринок, справедливі правила для водіїв і безпечний сервіс для пасажирів", — підкреслив Олексій Кулеба.

Після ухвалення закону ринку дадуть приблизно шість місяців на технічну підготовку і адаптацію.

Потім, після запуску нових правил, Міністерство планує ще один перехідний період на три місяці. У цей час водії зможуть оформити сертифікати без штрафів.

Скільки заробляють водії таксі

Раніше ми писали, скільки заробляють таксисти в Україні у 2026 році. Середня зарплата водія таксі наразі становить 37 500 грн на місяць, що на 10 000 грн вище за середню зарплату по країні.

Найбільше готові платити водіям Bolt, Uklon, Uber та інших компаній у Києві — близько 45 000 грн на місяць. Друге місце за рівнем доходів таксистів посідає Одеса — 42 000 грн в середньому, третє — Львів, де водії таксі заробляють близько 40 000 грн.

Також ми писали про нові штрафи для таксистів до 8 500 гривень для таксистів — якими можуть бути нові правила в Україні. Уряд вирішив оновити законодавчу базу та запровадити нововведення у сфері перевезень пасажирів на таксі. Зміни мають відбутися як для таксистів, так і для їхніх клієнтів.

Ключове нововведення — нова стаття 1333, якою пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення. Вона вводить відповідальність за порушення умов і правил перевезень пасажирів на таксі.