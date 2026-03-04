Війна на Близькому Сході розганяє ціни на бензин — експерт прогнозує бум електромобілів

В Україні збільшиться попит на електромобілі. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Кожен місяць бойових дій в країнах Близького Сходу, де добувають нафту, автоматично зменшує обсяги видобутку та руйнує торговельні шляхи. Підвищення вартості бензину викличе збільшення потреби в електромобілях.

Про це заявив у ефірі Ранок.LIVE голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Скільки коштуватиме пальне

За словами експерта, на сьогодні неможливо передбачити, чи коштуватиме літр пального 100 гривень, чи 150. Усе залежить від тривалості вйськової операції в Ірані та від обсягів втрат серед виробників і постачальників.

Бізнес може опиниться в ситуації без виходу, бо інших шляхів для логістики не залишиться. Комерційний транспорт, який забезпечує функціонування країни, буде змушений купувати пальне за будь-якою ціною. А це, в свою чергу, стане сильним поштовхом до подорожчання товарів і послуг.

Українці пересядуть на електрокари

Експерт впевнений, що ця ситуація спровокує нову хвилю переведення бензинових двигунів на газове обладнання в машинах. Також, за його словами, це спровокує ще більший попит на гібридні електромобілі.

"З однієї сторони, це добре. Але для багатьох, особливо для комерційних структур, це означає підвищення вартості транспортних затрат. А підвищення будь-якої статті затрат, тим більше суттєве підвищення, переноситься на кінцеву ціну товарних послуг, які ми потім оплачуємо", — зазначив Андрій Новак.

Що ще необхідно знати українцям

Вартість нафти і нафтопродуктів щодня зростає внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході, що призводить до паніки учасників ринку. Як результат, ціни на пальне в Україні за кілька днів підскочили до 70-80 грн/л.

Експерти переконані, що ажіотажу уникнути не вдасться, а показники на АЗС будуть підвищуватися далі.

За словами експертів, в Україні немає дефіциту пального, бо АЗС встигли накопичити достатні запаси. Але це не допоможе уникнути дорожчання енергоресурсів, оскільки ажіотаж вже почався. На світових ринках показники дуже швидко змінюються, тому пройти період турбулентності зі збереженням попередніх цін не вийде.

Станом на 4 березня немає підстав вважати, що найближчим часом все нормалізується. За преміальний бензин А-100 водіям доведеться віддати від 78,99 до 80,99 грн/л, а дизель обійдеться у 63,99-73,99 грн/л.

Раніше ми писали, що через ажіотаж на заправках і дефіцит ресурсу українські водії масово намагаються купити пальне через мобільні застосунки, однак онлайн-продажі тимчасово стали недоступними.

Також ми писали, що на тлі війни на Близькому Сході одна з найбільших у Європі французька судноплавна група CMA CGM впровадила надбавку "за ризик" — від двох до чотирьох тисяч доларів за один контейнер.