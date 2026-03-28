Правила оформления авто после смерти владельца, если есть дети

После смерти владельца автомобиль переходит по наследству и часто становится общей собственностью членов семьи, в частности несовершеннолетних детей. Это не означает запрет пользования транспортом или его фактическое блокирование. Но отдельные действия, в частности продажа авто, действительно ограничиваются законом.

Вопрос оформления наследственного автомобиля с детьми имеет ряд нюансов, которые важно учесть, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Uristy.

Позиция юристов

Украинка обратилась к юристам с проблемой. Женщина рассказала, что после смерти мужа остался автомобиль, и она вовремя подала заявление на принятие наследства. У супругов есть двое несовершеннолетних детей, поэтому нотариус сообщил, что автомобиль автоматически переходит в общую наследственную собственность не только ей, но и детям, поэтому продать транспортное средство она не может.

В ответ юристы объяснили, что такие оговорки касаются прежде всего отчуждения имущества, но не лишают женщину права пользования автомобилем.

На кого переоформляется автомобиль

После завершения шестимесячного срока и получения свидетельства о праве на наследство автомобиль подлежит перерегистрации. Обращение подается в Сервисный центр МВД Украины, где транспорт оформляется на одного из совладельцев.

На практике это означает, что авто регистрируют на мать. В техпаспорте она отмечается владелицей, а дети фиксируются как совладельцы в особых отметках документа. Там же указывается ограничение по отчуждению.

При этом фактическое пользование автомобилем не ограничивается: ездить разрешено без дополнительных согласований или справок.

Оформление страхового полиса также не создает трудностей. Владелица или совладелица может заключить договор страхования — как обязательный, так и добровольный.

Наличие долей у детей не влияет на решение страховой компании и не меняет стандартную процедуру.

Почему такой автомобиль сложно продать

Ключевое ограничение касается именно отчуждения транспортного средства. Продажа, обмен или дарение без разрешения органов опеки невозможны.

Это связано с тем, что дети являются наследниками первой очереди и имеют защищенные имущественные права. До достижения совершеннолетия любые сделки в отношении их доли контролируются.

Для получения разрешения необходимо обращаться в органы опеки и попечительства и доказывать, что интересы детей не будут нарушены. Обычно речь идет о компенсации стоимости их долей — например, через зачисление средств на отдельные счета.

