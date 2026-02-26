Нові штрафи за українські водійські права в ЄС у 2026 — як уникнути

Штрафи за українські водійські права в ЄС. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські біженці в ЄС дуже часто стикаються з несподіваними штрафами через свої водійські посвідчення. Документи залишаються дійсними, але на місцях виникають суперечки з поліцією.

Причина криється в тому, що європейські правоохоронці часто керуються загальними міграційними правилами, не враховуючи статус тимчасового захисту, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Visit Ukraine.

За що виписують штраф

Громадяни України, які отримали тимчасовий захист, мають дозвіл керувати транспортом за українськими водійськими правами без обов’язкової заміни на документ країни перебування. Європейське законодавство чітко фіксує цю норму.

Проте інспектори продовжують виписувати квитанції. Причина — незнання поліцейськими власних інструкцій: вони перевіряють українців за правилами, призначеними для іноземців без захисту.

Таку постанову слід оскаржити. Для цього використовують тексти директив ЄС і показують документи, що підтверджують статус тимчасово захищеної особи.

Коли українське посвідчення водія втрачає силу

Водночас існують обставини, під час яких будь-який офіційний статус вже не врятує. Якщо документ закінчився, загубився, визнаний недійсним або якщо особу офіційно позбавлено права керувати транспортним засобом, таке посвідчення не має юридичної сили в жодній державі.

У цих випадках громадянам України рекомендують звертатися до дипломатичних представництв або спеціалізованих сервісів, де видають дублікат або підтверджують, що документ є чинним.

Особливи умови у Іспанії

Іспанія зобов’язує власників українського посвідчення водія здобути іспанський аналог, коли людина живе в країні більше пів року.

У 2026 році для українців з тимчасовим захистом після реєстрації місця проживання українське посвідчення залишається чинним лише півроку. Далі його треба замінити на документ, виданий Державною дирекцією дорожнього руху Іспанії (DGT), інакше — штраф.

Для категорій A1, A, B і B+E процедура проходить без складання теоретичного або практичного іспиту.

