Конфлікт у потязі Укрзалізниці: як пасажиру себе захистити

Пасажири у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Українці часто обирають подорожувати потягами Укрзалізниці. Ніхто з пасажирів не застрахований від конфліктних ситуацій під час поїздки. Щоб не наражати себе та рідних на небезпеку, необхідно розуміти, як діяти.

Відповідний допис оприлюднила користувачка nirvana.ivanivna у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Конфлікт в потязі УЗ

Одна з мандрівниць поскаржилася на свою сусідку в купе. Вона розповіла, що жінка голосно дивилась відео в соцмережах, говорила по гучному зв'язку, курила в тамбурі і навіть ледь її не вдарила.

В Укрзалізниці заявили, що поїзні бригади завжди реагують на подібні скарги та намагаються врегулювати конфліктні ситуації безпосередньо у вагонах.

Перевізник закликав пасажирів у разі будь-яких конфліктних ситуацій на борту поїзда негайно звертатись до поїзної бригади для уникнення будь-яких непорозумінь.

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В УЗ також нагадали, що куріння у вагонах і тамбурах суворо заборонене законодавством України та правилами перевезень.

За куріння у вагонах, тамбурах або на платформах передбачений штраф у розмірі 85-340 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пасажири не можуть придбати квитки на деякі популярні напрямки УЗ. В компанії пояснили, що були скасовані деякі потяги до Дніпра через погіршення безпекової ситуації. Натомість перевізник готує альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.