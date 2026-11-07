Скасування рейсів УЗ через атаки РФ: як пасажиру повернути квитки

Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Через закрите небо українці часто мандрують потягами. Проте через постійні атаки залізниці можуть переноситись та скасовуватись рейси. Укрзалізниця надає пасажирам можливість отримати відшкодування за пропущений потяг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Відшкодування вартості квитків УЗ

Один з пасажирів поцікавився у перевізника, як повернути квиток на потяг, який не приїхав через загрозу дронів. Він пояснив, що через додаток повернути посадковий талон не виходить, адже потяг вже відправився.

В УЗ повідомили, що в такому випадку кожен пасажир може скористатися послугою претензійного повернення квитків. Зокрема, заява на претензійне повернення квитків розглядається протягом 7 робочих днів після її подання та підписання Дія.Підписом.

Результат розгляду (схвалення або відмова) надходить на електронну пошту. У разі позитивного рішення кошти зараховуються протягом 180 днів на вказаний пасажиром рахунок.

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Яка сума повертається після повернення квитків

В УЗ розповіли, що повертається від 50% до 100% від загальної вартості квитка без урахування комісійних зборів.

Якщо повертати за понад 20 днів до відправлення, то повертається повна вартість, без врахування комісійних зборів.

за 15–20 днів — 100%. ​​Якщо продаж відкрився за 40 або більше днів до відправлення — 95%.

за 10–14 днів — 90%. ​​Якщо продаж відкрився за 19 або менше днів до відправлення — 95%.

за 5–9 днів — 75%. Якщо продаж відкрився менш ніж за 10 днів до відправлення — 100%;

за 1–4 дні — 50%.

За менш ніж за добу, але не пізніше ніж за 1 годину до відправлення — пасажиру повертається лише вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, чому так різко змінюється ціна в додатку УЗ коли переходиш до вибору місць у вагоні. Зокрема, різниця в ціні залізничного квитка залежить від типу вагона та умов проїзду.Також в поїздах діє диференціація вартості, яка може залежати від дня тижня та коефіцієнта фірмовості.