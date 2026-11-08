Евакуація з потягів УЗ: як діяти пасажиру під час загрози ворожої атаки в подорожі

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує бити по пасажирським потягам в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Перевізник нагадав, як діяти пасажирам у випадку загрози.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УЗ.

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Готовність до евакуації

Укрзалізниця порекомендувала пасажирам заздалегідь ознайомитися з основними правилами евакуації та в дорозі чітко дотримуватися вказівок провідників.

Зокрема, після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку:

негайно підготуйтеся до евакуації: вдягніться, покладіть поруч документи й телефон;

залишайтеся на місці до вказівки провідника;

якщо вам або вашій дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, сповістіть про це провідника заздалегідь;

Евакуація

Після безпекової зупинки потяга, якщо провідник дає сигнал на евакуацію:

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не створюючи тисняви та паніки, залиште вагон через найближчий вихід;

валізи та габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які цього потребують;

не стрибайте, не наступайте та не зупиняйтесь на колії.

Під час евакуації пильнуйте зустрічні поїзди та уникайте небезпеки на шляху з/до потягу.

Заспокойте дітей

Намагайтеся ретранслювати дітям спокій, розмовляйте з ними підбадьорливим тоном. Якщо є можливість, прихопіть їх улюблену іграшку чи смаколики. Також варто взяти плед, щоб зігрітися у випадку довгої стоянки.

Вихід та повернення до вагона

Після виходу з потягу швидко пройдіть до укриття (вас там не забудуть при відправці поїзда) або на безпечну відстань від вагона.

Пасажирам не рекомендують скупчуватись безпосередньо поблизу поїзда, адже він може бути мішенню ворожого дрону.

В Укрзалізниці порадили розосередитись, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті.

Коли небезпеки зникне — провідник повідомить про це голосом, мегафоном або свистком. Повертатися назад також потрібно уважно — пильнувати зустрічні поїзди та перетинати колії.

Як діяти у випадку атаки ворога

У разі вибухів поблизу — ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Уважно слухайте вказівки провідників або вокзальників.

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