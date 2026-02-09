Найдорожчий потяг Європи — маршрут, ціна та фото інтер'єру

Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

В квітні 2026 року знов відкриваються регулярні пасажирські рейси на одному з найдорожчих та наййвідоміших потягів у світі — Venice Simplon-Orient-Express. Розкішний залізничний транспорт є приватною власністю туристичної компанії Belmond.

Вартість звичайного купе/номера становить більше 9 000 євро залежно від маршрута, а люксу — близько 31 тисяч євро за поїздку на двох. Про це пише Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії Belmond.

З Амстердаму до Венеції

У подорожі з Амстердаму до Венеції через Брюссель та Париж пасажирів чекає одноденна поїздка на поїзді Venice Simplon-Orient-Express по системі "Все включено".

Квитки на цю подорож у Гранд-Люксі стартують від 13 530 фунтов стерлингов на одного пасажира (близько 15 500 євро).

Поїзд Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Відправлення з Амстердаму у 11:30, прибуття на кінцеву станцію — 16:00 наступного дня.

Дрес-код у потязі Venice Simplon-Orient-Express

У поїзді Venice Simplon-Orient-Express пасажирів просять дотримуватися суворого дрес-коду. На вечерю пасажири повинні надіти вечірнє вбрання, тому багато гостей віддають перевагу смокінгу та найелегантнішому вбранню.

Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Протягом дня доречний суворий денний одяг. Наприклад, на обід підійде піджак із краваткою. Джинси неприпустимі за жодних обставин.

Пасажирів цілодобово частують шампанським, а в місцевому ресторані — вишуканими стравами і делікатесами.

Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Який вигляд мають номери поїзда

Всередині Venice Simplon-Orient-Express пасажирів зустрічають оздоблені деревом вагончики з біло-коричневими і темно-синіми меблями. Потяг має 54 номери, шість з яких належать до вищої категорії Grand Suites.

Ванна кімната всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Всі номери мають свій унікальний дизайн. Кожна кімната, незалежно від стилю інтер’єру, містить диван, шафу, двоспальне ліжко, обідню зону та окрему ванну кімнату з мармуровими стінами і підлогою з підігрівом.

Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Раніше ми писали, що Саудівська Аравія запускає лакшері потяг, квитки в якому коштують по 7000 євро. Поїзд складатиметься з 14 вагонів із 33 люксами, двох вагонів-ресторанів і традиційного салону в арабському стилі.

Також ми повідомляли, що в Японії розробляють найшвидший у світі поїзд. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год. Це значно перевищує швидкість єдиного на даний момент комерційного поїзда на магнітній подушці у світі Shanghai Maglev, який розвиває швидкість до 460,2 км/год.