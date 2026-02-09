Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Поїздка на VIP-потязі Європою — що входить у ціну в 31 тисячу євро

Поїздка на VIP-потязі Європою — що входить у ціну в 31 тисячу євро

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 21:16
Найдорожчий потяг Європи — маршрут, ціна та фото інтер'єру
Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

В квітні 2026 року знов відкриваються регулярні пасажирські рейси на одному з найдорожчих та наййвідоміших потягів у світі — Venice Simplon-Orient-Express. Розкішний залізничний транспорт є приватною власністю туристичної компанії Belmond.

Вартість звичайного купе/номера становить більше 9 000 євро залежно від маршрута, а люксу — близько 31 тисяч євро за поїздку на двох. Про це пише Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії Belmond.

Реклама
Читайте також:

З Амстердаму до Венеції

У подорожі з Амстердаму до Венеції через Брюссель та Париж пасажирів чекає одноденна поїздка на поїзді Venice Simplon-Orient-Express по системі "Все включено". 

Квитки на цю подорож у Гранд-Люксі стартують від 13 530 фунтов стерлингов на одного пасажира (близько 15 500 євро).

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 1
Поїзд Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Відправлення з Амстердаму у 11:30, прибуття на кінцеву станцію — 16:00 наступного дня. 

Дрес-код у потязі Venice Simplon-Orient-Express

У поїзді Venice Simplon-Orient-Express пасажирів просять дотримуватися суворого дрес-коду. На вечерю пасажири повинні надіти вечірнє вбрання, тому багато гостей віддають перевагу смокінгу та найелегантнішому вбранню.

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 2
Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Протягом дня доречний суворий денний одяг. Наприклад, на обід підійде піджак із краваткою. Джинси неприпустимі за жодних обставин.

Пасажирів цілодобово частують шампанським, а в місцевому ресторані — вишуканими стравами і делікатесами.

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 3
Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Який вигляд мають номери поїзда

Всередині Venice Simplon-Orient-Express пасажирів зустрічають оздоблені деревом вагончики з біло-коричневими і темно-синіми меблями. Потяг має 54 номери, шість з яких належать до вищої категорії Grand Suites.

Поїздка на VIP-потязі Європою — що входить у ціну в 31 тисячу євро - фото 4
Ванна кімната всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Всі номери мають свій унікальний дизайн. Кожна кімната, незалежно від стилю інтер’єру, містить диван, шафу, двоспальне ліжко, обідню зону та окрему ванну кімнату з мармуровими стінами і підлогою з підігрівом. 

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 4
Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com
Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 5
Всередині поїзда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Раніше ми писали, що Саудівська Аравія запускає лакшері потяг, квитки в якому коштують по 7000 євро. Поїзд складатиметься з 14 вагонів із 33 люксами, двох вагонів-ресторанів і традиційного салону в арабському стилі.

Також ми повідомляли, що в Японії розробляють найшвидший у світі поїзд. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год. Це значно перевищує швидкість єдиного на даний момент комерційного поїзда на магнітній подушці у світі Shanghai Maglev, який розвиває швидкість до 460,2 км/год.

подорож мільйонери залізниця потяг пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації