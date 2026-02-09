Найдорожчий потяг Європи — маршрут, ціна та фото інтер'єру

Поїздка на VIP-потязі Європою — що входить у ціну в 31 тисячу євро
В квітні 2026 року знов відкриваються регулярні пасажирські рейси на одному з найдорожчих та наййвідоміших потягів у світі — Venice Simplon-Orient-Express. Розкішний залізничний транспорт є приватною власністю туристичної компанії Belmond.
Вартість звичайного купе/номера становить більше 9 000 євро залежно від маршрута, а люксу — близько 31 тисяч євро за поїздку на двох. Про це пише Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії Belmond.
З Амстердаму до Венеції
У подорожі з Амстердаму до Венеції через Брюссель та Париж пасажирів чекає одноденна поїздка на поїзді Venice Simplon-Orient-Express по системі "Все включено".
Квитки на цю подорож у Гранд-Люксі стартують від 13 530 фунтов стерлингов на одного пасажира (близько 15 500 євро).
Відправлення з Амстердаму у 11:30, прибуття на кінцеву станцію — 16:00 наступного дня.
Дрес-код у потязі Venice Simplon-Orient-Express
У поїзді Venice Simplon-Orient-Express пасажирів просять дотримуватися суворого дрес-коду. На вечерю пасажири повинні надіти вечірнє вбрання, тому багато гостей віддають перевагу смокінгу та найелегантнішому вбранню.
Протягом дня доречний суворий денний одяг. Наприклад, на обід підійде піджак із краваткою. Джинси неприпустимі за жодних обставин.
Пасажирів цілодобово частують шампанським, а в місцевому ресторані — вишуканими стравами і делікатесами.
Який вигляд мають номери поїзда
Всередині Venice Simplon-Orient-Express пасажирів зустрічають оздоблені деревом вагончики з біло-коричневими і темно-синіми меблями. Потяг має 54 номери, шість з яких належать до вищої категорії Grand Suites.
Всі номери мають свій унікальний дизайн. Кожна кімната, незалежно від стилю інтер’єру, містить диван, шафу, двоспальне ліжко, обідню зону та окрему ванну кімнату з мармуровими стінами і підлогою з підігрівом.
