Головна Транспорт УЗ анонсувала ретро-тур по мальовничому Поділлю — як потрапити

УЗ анонсувала ретро-тур по мальовничому Поділлю — як потрапити

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 10:19
Ретро-тур УЗ Гайворонською вузькоколійкою 2026 — коли відбудеться, які ціни на квитки
Ретро-потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" анонсував перший ретро-тур Гайворонською вузькоколійкою у 2026 році. Він відбудеться вже цієї суботи, 24 січня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Ретро-тур Гайворонською вузькоколійкою 

УЗ запрошує пасажирів у зимову мандрівку найдовшою вузькоколійною залізницею в Європі. Мандрівників буде перевозити найстаріший діючий паровоз в Україні, виготовлений у 1938 році.

"На вас чекають: мальовничі краєвиди українського Поділля, культурно-мистецька програма, місцеві гастрономічні смаколики, а на станціях Гайворон та Бершадь відбудуться благодійні ярмарки на підтримку наших відважних ЗСУ з великим асортиментом сувенірів від місцевих територіальних громад", — йдеться в повідомленні.

В компанії повідомили, що вінтажний потяг курсуватиме за маршрутом:

  • Гайворон — Хащувате;
  • Гайворон — Бершадь і зворотно.

В УЗ додали, що у складі ретро-потяга курсуватимуть пасажирські вагони Pafawag кінця 1950-х років, пасажирські вагони типу ПВ-40, побудовані у 1982 році, та раритетний вагон-цистерна 1966 року.

Квитки на ретро-поїзд №961 Гайворон — Бершадь, №962 Бершадь — Гайворон, №924 Гайворон — Хащувате та №923 Хащувате — Гайворон вже доступні у мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті перевізника та в касах вокзалів. 

Вартість посадкового талона для дорослого складає 115 гривень, для дітей віком до 14 років — 85 гривень.

Щоб проїхатися на ретро-потягу отримало можливість більше українців, УЗ додала безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ — Гайворон та Львів — Гайворон.

З Києва та Львова вони відправлятимуться 23 січня о 20:28 та 15:58, а повернуться — 24 січня о 21:20.

Раніше ми розповідали, що також УЗ найближчим часом поставить "вагони незламності" у польському Холмі. Там вокзал було тимчасово зачинено на реконструкцію й українці вимушені чекати свій потяг у сильний мороз просто на вулиці.

Також ми писали, що Укрзалізниця оновила графіки руху поїздів на тлі масованих ударів Росії по залізниці. Зокрема, вже можна придбати квитки на поїзди відправленням з 22 січня.

Укрзалізниця подорож історія поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
