Jet2 скасувала продаж їжі та напоїв на рейсах та поверне частину грошей

На рейсах Jet2 тимчасово скасували деякий сервіс. Фото: Jet2. Колаж: Новини.LIVE

Британська авіакомпанія Jet2, яка переважно обслуговує туристичні напрямки Південної Європи, прибрала харчування, напої та продаж товарів на рейсах через проблеми з постачанням після пожежі на складі. Пасажири не зможуть купити снеки, каву чи алкоголь під час польоту, а попередньо замовлені обіди скасовують із автоматичним поверненням коштів. Авіакомпанія радить брати із собою їжу та холодні напої з терміналу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Без перекусів і кави в польоті

У компанії пояснили, що причина пов’язана з операційною проблемою, яка виникла поза їхнім контролем. За даними британських медіа, труднощі почалися після великої пожежі у логістичному центрі Jet2 у Мідлвічі. Цей склад забезпечував завантаження візків із їжею, напоями та товарами для продажу на борту.



Через збій частина пасажирів залишилась без можливості купити їжу та напої під час рейсу. Також скасовують попередньо замовлені обіди та набори закусок.

Пасажирам повернуть гроші

У Jet2 заявили, що гроші за всі передзамовлені позиції повернуть автоматично на той самий спосіб оплати, яким користувався клієнт під час бронювання.

Компанія дозволила брати на борт власну їжу та холодні безалкогольні напої після проходження контролю безпеки. Але гарячі напої та гарячу їжу, як і раніше, проносити в літак не можна. Це правило залишилось чинним навіть попри перебої із сервісом.



Також авіакомпанія окремо попередила, що сервіс Jet2shop на деяких рейсах теж недоступний. Йдеться про продаж товарів duty free та іншої продукції на борту літака.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що частина авіакомпаній дозволяє пасажирам оплачувати польоти частинами. Клієнти можуть самостійно обрати кількість щомісячних платежів. Крім того, пасажири навіть можуть купувати квитки за схемою "купуй зараз, плати пізніше".

Ще Новини.LIVE писали, що великий міжнародний транзитний авіахаб, розташований у Сінгапурі, запроваджує нові суворі правила щодо повербанків. Аеропорт Сінгапуру вирішив дозволити пасажирам брати з собою на борт літака не більше двох портативних зарядних пристроїв. У порушників цього правила пристрої конфіскують.