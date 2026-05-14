Головна Транспорт Без рейсів до 22 міст світу: Qatar Airways змінила карту польотів

Без рейсів до 22 міст світу: Qatar Airways змінила карту польотів

Дата публікації: 14 травня 2026 11:21
Qatar Airways призупинила рейси у 22 міста Європи, Азії та Близького Сходу: список
Qatar Airways тимчасово зупинила польоти у деякі міста Європи. Фото About planet, Qatar Airways. Колаж: Новини.LIVE

Авіакомпанія Qatar Airways тимчасово призупинила польоти одразу до 22 міст по всьому світу через зміни у маршрутній мережі та наслідки війни на Близькому Сході. Частину рейсів перевізник хоче повернути вже у вересні, але деякі напрямки прибрані без чітких термінів. Під обмеження потрапили міста у Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Європейські маршрути швидко не повернуть

Компанія наразі не виконує рейси з Дохи до таких європейських міст, які були дуже популярні серед туристів ще рік тому:

  • Мальта;
  • Сараєво;
  • Софія;
  • Венеція.

У Qatar Airways вважають ці напрямки менш важливими для загальної мережі. Частину рейсів планують повернути у середині вересня. Водночас ситуація із боснійською столицею Сараєво залишається незрозумілою, бо всі майбутні польоти вже прибрали з розкладу.

Під скорочення потрапили і рейси до Африки та Азії

Також авіакомпанія не літає ще у вісім міст, і це:

  • Канберра;
  • Себу;
  • Джибуті;
  • Кано;
  • Кігалі;
  • Могадішо;
  • Нагпур;
  • Занзібар.

Частину маршрутів обслуговуватимуть літаки Airbus A320 після відновлення польотів. На окремих напрямках Qatar Airways планує повернути Boeing 777 та Boeing 787 Dreamliner.

Проблеми з логістикою на Близькому Сході

Найбільше обмежень залишається на Близькому Сході. Зараз компанія також не виконує рейси до таких міст:

  • Алеппо;
  • Касім;
  • Стамбул (Сабіха Гьокчен);
  • Мешхед;
  • Неом-Бей;
  • Шираз;
  • Табук;
  • Таїф;
  • Тегеран;
  • Янбу.

Рейси до сирійського Алеппо взагалі прибрали без уточнення термінів повернення. Що стосується іранських маршрутів, то їх фактично неможливо відновити через закритий повітряний простір країни. Попри це, у розкладі поки залишають попередні плани запуску рейсів восени.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про закриття популярного іспанського аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Він буде закритий до 27 травня 2026 року через ремонт злітно-посадкової смуги. Насамперед це вплине на паломників та туристів, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, щоб пройти знаменитий та мальовничий Шлях Святого Якова. 

Також Новини.LIVE розповідали, що відома авіакомпанія обладнає літаки капсулами для сну. В авіакомпанії вже впроваджено сервіс "Skycouch", в якому ряд крісел економкласу перетворюються на ліжко, а тепер з'являться капсули із двоярусними ліжками. Пасажирам видаватимуть постільну білизну, ковдри та подушки.

авіарейси подорож літаки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
