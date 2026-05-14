Qatar Airways призупинила рейси у 22 міста Європи, Азії та Близького Сходу: список

Без рейсів до 22 міст світу: Qatar Airways змінила карту польотів
Авіакомпанія Qatar Airways тимчасово призупинила польоти одразу до 22 міст по всьому світу через зміни у маршрутній мережі та наслідки війни на Близькому Сході. Частину рейсів перевізник хоче повернути вже у вересні, але деякі напрямки прибрані без чітких термінів. Під обмеження потрапили міста у Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.
Європейські маршрути швидко не повернуть
Компанія наразі не виконує рейси з Дохи до таких європейських міст, які були дуже популярні серед туристів ще рік тому:
- Мальта;
- Сараєво;
- Софія;
- Венеція.
У Qatar Airways вважають ці напрямки менш важливими для загальної мережі. Частину рейсів планують повернути у середині вересня. Водночас ситуація із боснійською столицею Сараєво залишається незрозумілою, бо всі майбутні польоти вже прибрали з розкладу.
Під скорочення потрапили і рейси до Африки та Азії
Також авіакомпанія не літає ще у вісім міст, і це:
- Канберра;
- Себу;
- Джибуті;
- Кано;
- Кігалі;
- Могадішо;
- Нагпур;
- Занзібар.
Частину маршрутів обслуговуватимуть літаки Airbus A320 після відновлення польотів. На окремих напрямках Qatar Airways планує повернути Boeing 777 та Boeing 787 Dreamliner.
Проблеми з логістикою на Близькому Сході
Найбільше обмежень залишається на Близькому Сході. Зараз компанія також не виконує рейси до таких міст:
- Алеппо;
- Касім;
- Стамбул (Сабіха Гьокчен);
- Мешхед;
- Неом-Бей;
- Шираз;
- Табук;
- Таїф;
- Тегеран;
- Янбу.
Рейси до сирійського Алеппо взагалі прибрали без уточнення термінів повернення. Що стосується іранських маршрутів, то їх фактично неможливо відновити через закритий повітряний простір країни. Попри це, у розкладі поки залишають попередні плани запуску рейсів восени.
