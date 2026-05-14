Qatar Airways призупинила рейси у 22 міста Європи, Азії та Близького Сходу: список

Qatar Airways тимчасово зупинила польоти у деякі міста Європи. Фото About planet, Qatar Airways. Колаж: Новини.LIVE

Авіакомпанія Qatar Airways тимчасово призупинила польоти одразу до 22 міст по всьому світу через зміни у маршрутній мережі та наслідки війни на Близькому Сході. Частину рейсів перевізник хоче повернути вже у вересні, але деякі напрямки прибрані без чітких термінів. Під обмеження потрапили міста у Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Європейські маршрути швидко не повернуть

Компанія наразі не виконує рейси з Дохи до таких європейських міст, які були дуже популярні серед туристів ще рік тому:

Мальта;

Сараєво;

Софія;

Венеція.

У Qatar Airways вважають ці напрямки менш важливими для загальної мережі. Частину рейсів планують повернути у середині вересня. Водночас ситуація із боснійською столицею Сараєво залишається незрозумілою, бо всі майбутні польоти вже прибрали з розкладу.

Під скорочення потрапили і рейси до Африки та Азії

Також авіакомпанія не літає ще у вісім міст, і це:

Канберра;

Себу;

Джибуті;

Кано;

Кігалі;

Могадішо;

Нагпур;

Занзібар.

Частину маршрутів обслуговуватимуть літаки Airbus A320 після відновлення польотів. На окремих напрямках Qatar Airways планує повернути Boeing 777 та Boeing 787 Dreamliner.

Проблеми з логістикою на Близькому Сході

Найбільше обмежень залишається на Близькому Сході. Зараз компанія також не виконує рейси до таких міст:

Алеппо;

Касім;

Стамбул (Сабіха Гьокчен);

Мешхед;

Неом-Бей;

Шираз;

Табук;

Таїф;

Тегеран;

Янбу.

Рейси до сирійського Алеппо взагалі прибрали без уточнення термінів повернення. Що стосується іранських маршрутів, то їх фактично неможливо відновити через закритий повітряний простір країни. Попри це, у розкладі поки залишають попередні плани запуску рейсів восени.

