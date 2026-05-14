Jet2 отменила продажу еды и напитков на рейсах и вернет часть денег

Британская авиакомпания Jet2, которая преимущественно обслуживает туристические направления Южной Европы, убрала питание, напитки и продажу товаров на рейсах из-за проблем с поставками после пожара на складе. Пассажиры не смогут купить снеки, кофе или алкоголь во время полета, а предварительно заказанные обеды отменяют с автоматическим возвратом средств. Авиакомпания советует брать с собой еду и холодные напитки из терминала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Без перекусов и кофе в полете

В компании объяснили, что причина связана с операционной проблемой, которая возникла вне их контроля. По данным британских медиа, трудности начались после крупного пожара в логистическом центре Jet2 в Мидлвиче. Этот склад обеспечивал загрузку тележек с едой, напитками и товарами для продажи на борту.



Из-за сбоя часть пассажиров осталась без возможности купить еду и напитки во время рейса. Также отменяют предварительно заказанные обеды и наборы закусок.

Пассажирам вернут деньги

В Jet2 заявили, что деньги за все предзаказанные позиции вернут автоматически на тот же способ оплаты, которым пользовался клиент при бронировании.

Компания разрешила брать на борт собственную еду и холодные безалкогольные напитки после прохождения контроля безопасности. Но горячие напитки и горячую пищу, как и раньше, проносить в самолет нельзя. Это правило осталось в силе даже несмотря на перебои с сервисом.



Также авиакомпания отдельно предупредила, что сервис Jet2shop на некоторых рейсах тоже недоступен. Речь идет о продаже товаров duty free и другой продукции на борту самолета.

