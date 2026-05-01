Подорож літаком: список авіакомпаній, які дають можливість оплатити квиток частинами

Літак готується до зльоту. Фото: Новини.LIVE

Якщо ви вважаєте, що відпустка вам не по кишені через обмежений бюджет, подумайте ще раз. Частина авіакомпаній дозволяє пасажирам купувати квитки за схемою "купуй зараз, плати пізніше". Також мандрівники можуть оплачувати польоти частинами.

Про авіакомпанії, які дозволяють оплатити квиток пізніше пише Travel and leisure.

Aeromexico

Aeromexico надає мандрівникам можливість відвідувати різні куточки Мексики та інших країн Латинської Америки, скориставшись гнучкими та вигідними планами оплати. Пасажири можуть вибрати кількість щомісячних платежів, що дозволить швидше погасити заборгованість за квитки.

KLM

KLM туристам пропонує клієнтам можливість зарезервувати квиток на 72 години без оплати . Це ідеальний варіант, якщо вам потрібно кілька днів, щоб обміркувати свою поїздку.

Qatar Airways

Пасажири можуть забронювати місця на строк до 72 годин. За опцію "Hold My Booking" стягується неповернутий збір, але вона дає більше свободи у плануванні подорожі та дозволяє придбати квитки за більш вигідними цінами. Qatar Airways також приймає PayPal, що дає можливість оплатити квитки за допомогою PayPal Credit.

United Airlines

За допомогою функції FareLock пасажири можуть зарезервувати квитки на три, сім або 14 днів, перш ніж повністю оплатити квиток. Ця послуга доступна лише для маршрутів, які повністю обслуговуються авіакомпаніями United Airlines та/або United Express.

