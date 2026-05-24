Зручні місця: як правильно обрати ряд для комфортного перельоту

Пасажири під час купівлі квитків на літак постійно припускаються однакових помилок, обираючи абсолютно незручні крісла в салоні. Насправді комфорт під час польоту повністю залежить від чіткого розуміння особливостей різних зон літака. Досвідчена бортпровідниця назвала конкретні ряди, де мандрівники отримають найкращий сервіс та спокійний рейс без зайвої тряски.

Про секрети вдалого бронювання та правила вибору крісел у салоні для ідеальної відпустки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reddit.

Плюси та мінуси місць у носовій частині літака

Бортпровідниця з п'ятирічним стажем роботи на далеких рейсах рекомендує сідати приблизно в п'яти перших рядах економкласу. У цій зоні турбулентність відчувається найменше, оскільки крісла розташовані близько до центру ваги повітряного судна.

Окрім цього, пасажирам спереду завжди першими розносять їжу та прохолодні напої, а після приземлення вони можуть найшвидше вийти з термінала, не чекаючи на величезну чергу з усього салону.

Особливості польоту в хвості літака

А от місця ззаду мають купу мінусів, адже там сильніше трясе, а постійний гамір біля туалетів заважатиме спати.

Якщо ж людина боїться літати, їй краще обирати крісла посередині прямо над крилами, де вібрація повітря взагалі майже невідчутна.

Самі ж мандрівники в мережі радять перед бронюванням чесно оцінити свій зріст, тривалість перельоту та подумати, чи не дратуватимуть вас люди, які постійно ходитимуть повз і чіплятимуть речі.

Раніше Новини.LIVE писали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобов'язують перекладати рідини в ємності до 100 мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та креми для засмаги.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.