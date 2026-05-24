Удобные места: как правильно выбрать ряд для комфортного перелета

Пассажиры занимают свои места в самолете.

Пассажиры при покупке билетов на самолет постоянно допускают одинаковые ошибки, выбирая совершенно неудобные кресла в салоне. На самом деле комфорт во время полета полностью зависит от четкого понимания особенностей различных зон самолета. Опытная бортпроводница назвала конкретные ряды, где путешественники получат лучший сервис и спокойный рейс без лишней тряски.

О секретах удачного бронирования и правилах выбора кресел в салоне для идеального отпуска, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reddit.

Плюсы и минусы мест в носовой части самолета

Бортпроводница с пятилетним стажем работы на дальних рейсах рекомендует садиться примерно в пяти первых рядах эконом-класса. В этой зоне турбулентность ощущается меньше всего, поскольку кресла расположены близко к центру тяжести воздушного судна.

Кроме этого, пассажирам спереди всегда первыми разносят еду и прохладительные напитки, а после приземления они могут быстрее всего выйти из терминала, не дожидаясь огромной очереди со всего салона.

Особенности полета в хвосте самолета

А вот места сзади имеют кучу минусов, ведь там сильнее трясет, а постоянный шум возле туалетов будет мешать спать.

Если же человек боится летать, ему лучше выбирать кресла посередине прямо над крыльями, где вибрация воздуха вообще почти неощутима.

Сами же путешественники в сети советуют перед бронированием честно оценить свой рост, продолжительность перелета и подумать, не будут ли раздражать вас люди, которые постоянно будут ходить мимо и цеплять вещи.

