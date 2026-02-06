PKP PLK у Польщі готує зміни для пасажирів — нова система компенсацій

Потяг PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Польські залізничні лінії PKP PLK вирішили боротися із затримками поїздів, на які часто нарікають пасажири. Компанія оголосила про нову стратегію, яка має зменшити їх кількість та планує карати великими штрафами.

Що зміниться на польській залізниці

При тому, йдеться не лише про перевізників, а й про всі компанії, які працюють на залізничній інфраструктурі.

Для зменшення збоїв у русі компанія переглядає підхід до відповідальності за інциденти на коліях і змінює модель розрахунків із підрядниками та іншими організаціями, які не є залізничними перевізниками.

Хто відповідатиме за затримки поїздів

Нові правила стосуються компаній, які виконують роботи на коліях, а також інших залізничних операторів та третіх сторін. Зокрема тих, хто відповідає за аварії на залізничних переїздах.

PKP PLK вводить єдині принципи врегулювання таких ситуацій. Тепер буде чітко визначено, хто нестиме фінансову відповідальність за затримки поїздів, закриття колій або необхідність запуску альтернативного руху.

Як накладатимуть штрафи

Розмір зборів і штрафів планують визначати з урахуванням реальних витрат. Йдеться не лише про прямі матеріальні збитки, а й про втрати через недоступність інфраструктури.

При цьому чинна система розрахунків із самими залізничними перевізниками залишиться без змін.

Профілактика аварій

Паралельно PKP PLK розвиває системи виявлення несправностей. Компанія впроваджує ефективніші методи діагностики та профілактичні заходи на коліях, щоб проблеми виявляли ще до того, як вони вплинуть на рух поїздів.

