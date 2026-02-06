Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Польська залізниця готує зміни для пасажирів — деталі

Польська залізниця готує зміни для пасажирів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 12:38
PKP PLK у Польщі готує зміни для пасажирів — нова система компенсацій
Потяг PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Польські залізничні лінії PKP PLK вирішили боротися із затримками поїздів, на які часто нарікають пасажири. Компанія оголосила про нову стратегію, яка має зменшити їх кількість та планує карати великими штрафами.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на In Poland.

Реклама
Читайте також:

Що зміниться на польській залізниці

При тому, йдеться не лише про перевізників, а й про всі компанії, які працюють на залізничній інфраструктурі.

Для зменшення збоїв у русі компанія переглядає підхід до відповідальності за інциденти на коліях і змінює модель розрахунків із підрядниками та іншими організаціями, які не є залізничними перевізниками.

Хто відповідатиме за затримки поїздів

Нові правила стосуються компаній, які виконують роботи на коліях, а також інших залізничних операторів та третіх сторін. Зокрема тих, хто відповідає за аварії на залізничних переїздах.

PKP PLK вводить єдині принципи врегулювання таких ситуацій. Тепер буде чітко визначено, хто нестиме фінансову відповідальність за затримки поїздів, закриття колій або необхідність запуску альтернативного руху.

Як накладатимуть штрафи

Розмір зборів і штрафів планують визначати з урахуванням реальних витрат. Йдеться не лише про прямі матеріальні збитки, а й про втрати через недоступність інфраструктури.

При цьому чинна система розрахунків із самими залізничними перевізниками залишиться без змін.

Профілактика аварій

Паралельно PKP PLK розвиває системи виявлення несправностей. Компанія впроваджує ефективніші методи діагностики та профілактичні заходи на коліях, щоб проблеми виявляли ще до того, як вони вплинуть на рух поїздів.

Раніше ми писали, що у ЄС запустять поїзди з надзручними умовами. За задумом розробників, пасажир має відчувати себе в потязі так само зручно, як у готельному номері,

Також ми розповідали, що у Саудівській Аравії запускають новий розкішний поїзд під назвою "Мрія пустелі". Пасажири зможуть насолоджуватися неймовірними краєвидами у комфортних умовах, але ціна квитка коштує від 7 тисяч євро

Польща штрафи вокзали залізничники залізниця
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації