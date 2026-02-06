PKP PLK в Польше готовит изменения для пассажиров — новая система компенсаций

Поезд PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Польские железнодорожные линии PKP PLK решили бороться с задержками поездов, на которые часто жалуются пассажиры. Компания объявила о новой стратегии, которая должна уменьшить их количество и планирует наказывать большими штрафами.

Что изменится на польской железной дороге

При этом, речь идет не только о перевозчиках, но и обо всех компаниях, которые работают на железнодорожной инфраструктуре.

Для уменьшения сбоев в движении компания пересматривает подход к ответственности за инциденты на путях и меняет модель расчетов с подрядчиками и другими организациями, которые не являются железнодорожными перевозчиками.

Кто будет отвечать за задержки поездов

Новые правила касаются компаний, которые выполняют работы на путях, а также других железнодорожных операторов и третьих сторон. В частности тех, кто отвечает за аварии на железнодорожных переездах.

PKP PLK вводит единые принципы урегулирования таких ситуаций. Теперь будет четко определено, кто будет нести финансовую ответственность за задержки поездов, закрытие путей или необходимость запуска альтернативного движения.

Как будут накладывать штрафы

Размер сборов и штрафов планируют определять с учетом реальных затрат. Речь идет не только о прямых материальных убытках, но и о потерях из-за недоступности инфраструктуры.

При этом действующая система расчетов с самими железнодорожными перевозчиками останется без изменений.

Профилактика аварий

Параллельно PKP PLK развивает системы выявления неисправностей. Компания внедряет более эффективные методы диагностики и профилактические мероприятия на путях, чтобы проблемы выявляли еще до того, как они повлияют на движение поездов.

