Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Польская железная дорога готовит изменения для пассажиров — детали

Польская железная дорога готовит изменения для пассажиров — детали

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 12:38
PKP PLK в Польше готовит изменения для пассажиров — новая система компенсаций
Поезд PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Польские железнодорожные линии PKP PLK решили бороться с задержками поездов, на которые часто жалуются пассажиры. Компания объявила о новой стратегии, которая должна уменьшить их количество и планирует наказывать большими штрафами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на In Poland.

Реклама
Читайте также:

Что изменится на польской железной дороге

При этом, речь идет не только о перевозчиках, но и обо всех компаниях, которые работают на железнодорожной инфраструктуре.

Для уменьшения сбоев в движении компания пересматривает подход к ответственности за инциденты на путях и меняет модель расчетов с подрядчиками и другими организациями, которые не являются железнодорожными перевозчиками.

Кто будет отвечать за задержки поездов

Новые правила касаются компаний, которые выполняют работы на путях, а также других железнодорожных операторов и третьих сторон. В частности тех, кто отвечает за аварии на железнодорожных переездах.

PKP PLK вводит единые принципы урегулирования таких ситуаций. Теперь будет четко определено, кто будет нести финансовую ответственность за задержки поездов, закрытие путей или необходимость запуска альтернативного движения.

Как будут накладывать штрафы

Размер сборов и штрафов планируют определять с учетом реальных затрат. Речь идет не только о прямых материальных убытках, но и о потерях из-за недоступности инфраструктуры.

При этом действующая система расчетов с самими железнодорожными перевозчиками останется без изменений.

Профилактика аварий

Параллельно PKP PLK развивает системы выявления неисправностей. Компания внедряет более эффективные методы диагностики и профилактические мероприятия на путях, чтобы проблемы выявляли еще до того, как они повлияют на движение поездов.

Ранее мы писали, что в ЕС запустят поезда со сверхудобными условиями. По замыслу разработчиков, пассажир должен чувствовать себя в поезде так же удобно, как в гостиничном номере.

Также мы рассказывали, что в Саудовской Аравии запускают новый роскошный поезд под названием "Мечта пустыни". Пассажиры смогут наслаждаться невероятными пейзажами в комфортных условиях, но цена билета стоит от 7 тысяч евро.

Польша штрафы вокзалы железнодорожники железная дорога
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации