Потяг Koleje Mazowieckie. Фото: Koleje Mazowieckie/Facebook

Регіональний залізничний оператор Польщі Koleje Mazowieckie запустить нове залізничне сполучення з Варшави до популярного гірського курорту Закопане. Поїзд "Сніжний" почне курсувати вже із 17 грудня 2026 року.

Про це пише Kolejowy Portal, передає Новини.LIVE.

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До Закопаного курсуватиме ще один потяг

Зазначається, що нове сполучення дозволить пасажирам дістатися зі столиці Польщі до Закопаного без пересадок.

Поїзд "Сніжний" курсуватиме через:

Опочно-Південь;

Влощову-Північ;

Мехов;

Краків-Головний;

Скавіну;

Калварію-Зебжидовську;

Ланкорону;

Суху-Бескидську-Замок;

Маков-Подхалянський;

Хабовку-Стадіон;

Новий Тарг;

Поронін.

Перший рейс заплановано на 17 грудня 2026 року. Регулярні рейси розпочнуться тижнем пізніше, 24 грудня.

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Поїзд курсуватиме у вихідні та в окремі святкові дні. Крім того, з 1 по 14 лютого 2027 року, тобто під час зимових канікул у Мазовецькому воєводстві, рейс Сніжний" курсуватиме щодня.

Потяг відправлятиметься з Варшави о 6:12 та прибуде до Закопаного об 11:57. Назад поїзд вирушить із Закопаного о 12:33, а до Варшави-Східної прибуде о 19:30.

Квиток в один бік з Варшави до Закопаного вартує 70 злотих, а з Кракова — 55 злотих.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що німецький перевізник Deutsche Bahn (DB) встановив нові обмеження для пасажирів. Нині суворо забороняється вживання алкоголю на платформах та у залах вокзалів. Порушників буде карати служба безпеки вокзалу.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express продає квитки всього по 8 злотих. Можна вигідно відвідати кілька популярних міст Польщі. Крім того, пенсіонери та студенти можуть додатково скористатися додатковими знижками.