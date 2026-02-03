Перевезення рідини у ручній поклажі — найбільший аеропорт Європи оновив правила

Термінал аеропорту Хітроу у Лондоні. Фото: Heathrow.com

Найбільший аеропорт Європи, лондонський Хітроу, зняв заборону на рідини у ручній поклажі. Правила запрацювали з січня 2026 року у всіх терміналах.

Пасажири тепер можуть брати на борт літака рідини у ємностях об’ємом до 2 літрів, повідомляє The Independent.

Що дозволено брати у літак

У ручну поклажу тепер можна класти воду, напої та інші рідини у посудині до двох літрів кожна. Раніше дозволяли лише 100 мл, причому такі обмеження діяли ще з 2006 року.

Переливати рідини у маленькі пляшечки або купувати воду після контролю більше не треба.

Причина змін правил Хітроу

Обмеження послабили після оновлення систем безпеки. Хітроу витратив близько 1 млрд фунтів стерлінгів на сучасні CT-сканери.

Прилади працюють за принципом комп’ютерної томографії та створюють тривимірне зображення вмісту валізи. Працівники бачать, що всередині, не відкриваючи багаж і не виймаючи речі.

Які зміни впровадили для пасажирів

Сканери вплинули не лише на правила щодо рідин. Під час огляду не просять діставати ноутбуки, фотоапарати чи пляшки з напоями.

Контроль проходить швидше, а пасажири менше залежать від магазинів летовища з їхніми високими цінами на воду та напої.

