Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Діяла 20 років — найбільший аеропорт Європи зняв заборону для пасажирів

Діяла 20 років — найбільший аеропорт Європи зняв заборону для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:43
Перевезення рідини у ручній поклажі — найбільший аеропорт Європи оновив правила
Термінал аеропорту Хітроу у Лондоні. Фото: Heathrow.com

Найбільший аеропорт Європи, лондонський Хітроу, зняв заборону на рідини у ручній поклажі. Правила запрацювали з січня 2026 року у всіх терміналах.

Пасажири тепер можуть брати на борт літака рідини у ємностях об’ємом до 2 літрів, повідомляє The Independent.

Реклама
Читайте також:

Що дозволено брати у літак

У ручну поклажу тепер можна класти воду, напої та інші рідини у посудині до двох літрів кожна. Раніше дозволяли лише 100 мл, причому такі обмеження діяли ще з 2006 року.

Переливати рідини у маленькі пляшечки або купувати воду після контролю більше не треба.

Причина змін правил Хітроу

Обмеження послабили після оновлення систем безпеки. Хітроу витратив близько 1 млрд фунтів стерлінгів на сучасні CT-сканери.

Прилади працюють за принципом комп’ютерної томографії та створюють тривимірне зображення вмісту валізи. Працівники бачать, що всередині, не відкриваючи багаж і не виймаючи речі.

Які зміни впровадили для пасажирів

Сканери вплинули не лише на правила щодо рідин. Під час огляду не просять діставати ноутбуки, фотоапарати чи пляшки з напоями.

Контроль проходить швидше, а пасажири менше залежать від магазинів летовища з їхніми високими цінами на воду та напої.

Раніше ми повідомляли, що пасажирський літак British Airways сів у Лондоні з відірваним колесом шасі

Також дізнайтеся, чому нові правила ЄС можуть зламати звичну модель лоукостів та підвищити ціни на авіаквитки. 

аеропорти подорож Лондон безпека пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації