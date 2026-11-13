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Головна Транспорт Пасажирка поскаржилася на брудні постільні комплекти: що кажуть в УЗ

Пасажирка поскаржилася на брудні постільні комплекти: що кажуть в УЗ

Ua ru
13 листопада 2026 10:12
Подорож УЗ: що робити пасажиру, якому видали брудну постіль
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниці/Facebook

З березня пасажири Укрзалізниці вимушені платити більше. Компанія підняла вартість комплекту постільної білизни, ціни варіюються від типу вагона. Попри зростання тарифу, одна з пасажирок поскаржилася на бруд на комплектах.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, чому пасажирам надають постільні комплекти неналежної якості, передає Новини.LIVE.

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Брудна постіль у потягах УЗ

Пасажирка поскаржилася на постільний комплект, покритий плямами. Дівчина розповіла, що доволі часто мандрує потягами Укрзалізниці і за свою поїздку заплатила 4 тисячі гривень.

"21 годину люди повинні їхати на таких наволочках. Звісно не є проблемою попросити замінити, але при пакуванні комплекту я думаю це важко було не помітити", — написала вона.

https://www.threads.com/@kateeshh/post/DfqED1KDvw4?xmt=AQG0IAA7kFXKpBjsLo_vh_Wz1FVXJolOpL4xdoMENeCZ55ZX8IYMGpirvu4Mlfqc7xQcJ4M&amp;slof=1

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В УЗ пояснили, що такі ситуації стаються здебільшого через людський фактор на етапі сортування та пакування у пральних комплексах, особливо коли вони працюють у посиленому режимі.

Крім того, збої в контролі якості постільних комплектів можливі через перебої зі світлом та тривалі повітряні тривоги. Перевізник обробляє 50 тисяч комплектів за добу.

В компанії додали, що повністю виключити такі випадки наразі складно. Там закликали пасажирів, які виявлять плями на простирадлах чи наволочках звернутися за заміною комплекту до провідника.

Раніше Новини.LIVE писали, як діяти пасажирам Укрзалізниці під час конфліктів у потязі. Якщо сусід порушує спокій або поводиться агресивно, потрібно одразу звернутися до поїзної бригади. А за куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Укрзалізниця подорож поїзди постіль вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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