Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярний лоукостер Ryanair збільшила час реєстрації на рейс. Компанія продовжила термін реєстрації для пасажирів. Частина мандрівників раніше дізнаватимуться , де саме вони сидітимуть у літаку.

Про це пише avianews.com, передає Новини.LIVE.

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Нові правила реєстрації на рейс Ryanair

Пасажири, які не хочуть доплачувати лоукостеру за бронювання місць, тепер можуть пройти онлайн-реєстрацію в період від 72 годин до двох годин до вильоту. Раніше реєстрація відкривалася лише за 24 години до вильоту.

Додатковий час надає пасажирам більшу гнучкість. Тим, хто пропустить термін онлайн-реєстрації, доведеться сплатити в аеропорту реєстраційний збір у розмірі 55 євро з особи.

Пасажири можуть за окрему доплату від 4 до 44 євро можуть обрати місця в літаку одразу після бронювання квитків та пройти реєстрацію та обрати собі місця. Якщо пасажирів не влаштовує місце, у них є час вирішити, чи варто платити за інше.

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Нова зміна може спонукати більше пасажирів платити за місця під час бронювання. Зокрема, для більшості людей суть оплати місця в Ryanair полягає не в просторі для ніг, а в тому, щоб сидіти поруч із людиною, з якою вони подорожують. За старою системою можна було ризикнути, дізнатися результат за день до вильоту і заплатити лише в тому випадку, якщо вам не пощастило.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.