Черги автомобілей біля кордону.

Польща хоче побудувати платний автобан до Львова, але в українських структурах кажуть, що офіційно ніякої пропозиції не отримували. Йдеться про трасу по території України від Краковця до Львова, яку поляки вже публічно обговорюють як окремий інфраструктурний проєкт. Однак у Держагентстві відновлення заявили, що жодних документів або офіційних звернень не бачили.

Польський проєкт автобану в Україні поки без документів

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України повідомили, що до уряду не надходили ані проєкти угод, ані офіційні звернення щодо будівництва магістралі М10 за участю польської сторони, і жодної комунікації з цього приводу не було.

"Станом на сьогодні відсутня інформація про надходження до Агентства відновлення будь-яких пропозицій щодо укладення договорів та угод щодо можливого будівництва автомагістралі на ділянці дороги Краковець — Львів", — йдеться в офіційній відповіді.

Гроші від проїзду хочуть забирати до Польщі

При тому у польських медіа останніми днями багато пишуть про майбутній автобан і називають його продовженням траси А4. Проєкт стосується ділянки приблизно у 80 кілометрів.

Наприклад, президент польського Агентства розвитку промисловості Бартломей Бабуська заявив, що Варшава готова профінансувати дорогу, і будувати її також мають польські підрядники. За його словами, зараз частина водіїв оминає цей напрямок і їде через Медику, бо з українського боку дорога та супутня інфраструктура залишаються дуже проблемними.

Окремо обговорювалася модель із платним проїздом. За попередніми планами, саме так Польща хотіла б повернути вкладені кошти. Тобто збори з водіїв ішли б до польського бюджету.

