В Україні з'явиться нова платна дорога: де побудують

Дата публікації: 4 травня 2026 14:38
Польща побудує новий автобан до Львова: що відомо
Польща побудує дорогу до Львова. Фото: Freepik, GDDKiA. Фото: Новини.LIVE

Польща планує побудувати нову дорогу до Львова. Уряд країни має профінансувати будівництво автомагістралі М10 протяжністю близько 80 км. Проте проїзд новим автобаном стане платним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на forsal.pl.

Польща проінвестує у дорогу до Львова

Польща планує відбудувати автобан для створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польським компаніям доступ не лише на Схід, а й на весь Близький Схід.

Рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції "Ukraine Recovery", яка пройде 25–26 червня у Гданську. 

Що відомо про автомагістраль М10

Автомагістраль М10 має стати продовженням автомагістралі А4 в Польщі, яка закінчується на прикордонному переході "Корчова-Краківець". Нині більшість водіїв уникають цієї дороги та повертають на південь, у бік п/п "Шегині-Медика".

Читайте також:

Причиною цього є відсутність належної інфраструктури з української сторони. Польща наполягала на будівництві автомагістралі ще перед Євро-2012, проте тоді Україна не мала достатнього фінансування.

Будівництво автомагістралі з Корчової до Львова не стане "подарунком" від Польщі. Країна зробить дорогу платною. Нині в країні є десятки платних автобанів, зокрема, А2 поблизу Познані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що від початку року в Україні відновили понад 4 млн кв. м доріг. Це майже половина від запланованого обсягу робіт, який мають виконати до 1 червня.

Також депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE розповіла, що темпи ремонту доріг в Україні сягнули рекордних показників. Зокрема, у квітні ремонтували близько 200 тисяч квадратних метрів на добу. За її словами, у 2026 році дорожня галузь має серйозний дефіцит коштів і через це роботи плануються дуже обережно.

Польща Львів залізниця
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
