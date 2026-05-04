Польща побудує новий автобан до Львова: що відомо

Польща побудує дорогу до Львова.

Польща планує побудувати нову дорогу до Львова. Уряд країни має профінансувати будівництво автомагістралі М10 протяжністю близько 80 км. Проте проїзд новим автобаном стане платним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на forsal.pl.

Польща проінвестує у дорогу до Львова

Польща планує відбудувати автобан для створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польським компаніям доступ не лише на Схід, а й на весь Близький Схід.

Рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції "Ukraine Recovery", яка пройде 25–26 червня у Гданську.

Що відомо про автомагістраль М10

Автомагістраль М10 має стати продовженням автомагістралі А4 в Польщі, яка закінчується на прикордонному переході "Корчова-Краківець". Нині більшість водіїв уникають цієї дороги та повертають на південь, у бік п/п "Шегині-Медика".

Причиною цього є відсутність належної інфраструктури з української сторони. Польща наполягала на будівництві автомагістралі ще перед Євро-2012, проте тоді Україна не мала достатнього фінансування.

Будівництво автомагістралі з Корчової до Львова не стане "подарунком" від Польщі. Країна зробить дорогу платною. Нині в країні є десятки платних автобанів, зокрема, А2 поблизу Познані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що від початку року в Україні відновили понад 4 млн кв. м доріг. Це майже половина від запланованого обсягу робіт, який мають виконати до 1 червня.

Також депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE розповіла, що темпи ремонту доріг в Україні сягнули рекордних показників. Зокрема, у квітні ремонтували близько 200 тисяч квадратних метрів на добу. За її словами, у 2026 році дорожня галузь має серйозний дефіцит коштів і через це роботи плануються дуже обережно.