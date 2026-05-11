Платная дорога до Львова: в Украине отреагировали на проект Польши

Дата публикации 11 мая 2026 17:53
Платный автобан Краковец —Львов: в Госагентстве ответили Польше
Очереди автомобилей возле границы. Фото: Новини.LIVE

Польша хочет построить платный автобан до Львова, но в украинских структурах говорят, что официально никакого предложения не получали. Речь идет о трассе по территории Украины от Краковца до Львова, которую поляки уже публично обсуждают как отдельный инфраструктурный проект. Однако в Госагентстве восстановления заявили, что никаких документов или официальных обращений не видели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Твоє місто.

Польский проект автобана в Украине пока без документов

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщили, что в правительство не поступали ни проекты соглашений, ни официальные обращения по строительству магистрали М10 с участием польской стороны, и никакой коммуникации по этому поводу не было.

"По состоянию на сегодня отсутствует информация о поступлении в Агентство восстановления каких-либо предложений по заключению договоров и соглашений о возможном строительстве автомагистрали на участке дороги Краковец — Львов", — говорится в официальном ответе.

Деньги от проезда хотят забирать в Польшу

При этом в польских медиа в последние дни много пишут о будущем автобане и называют его продолжением трассы А4. Проект касается участка примерно в 80 километров.

Читайте также:

Например, президент польского Агентства развития промышленности Бартломей Бабуска заявил, что Варшава готова профинансировать дорогу, и строить ее также должны польские подрядчики. По его словам, сейчас часть водителей обходит это направление и едет через Медику, потому что с украинской стороны дорога и сопутствующая инфраструктура остаются очень проблемными.

Отдельно обсуждалась модель с платным проездом. По предварительным планам, именно так Польша хотела бы вернуть вложенные средства. То есть сборы с водителей шли бы в польский бюджет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Украина и Польша начнут обмениваться таможенными данными. Ожидается, что это позволит ускорить движение некоторых видов транспорта через границу и уменьшить очереди. Кроме того, будет расширен совместный контроль на пунктах пропуска.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка в автобусе из Киева в Варшаву в мае 2026 года. В этот период пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 500 гривен. Самый дешевый билет стоит 2 143 гривны. Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.

Александр Шорохов - Редактор
