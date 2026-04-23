На кордоні буде менше заторів: Україна і Польща запроваджують нові правила

На кордоні буде менше заторів: Україна і Польща запроваджують нові правила

Дата публікації: 23 квітня 2026 13:48
Митниця вводить нові правила: як зміниться перетин кордону з Польщею
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Україна та Польща домовилися про обмін митними даними, що має пришвидшити рух деяких видів транспорту через кордон і зменшити черги. Також планується розширити спільний контроль на пунктах пропуску, який вже частково працює. Для бізнесу це означає менше простоїв і швидші процедури, хоча деталі ще погоджують.

Про підготовку відповідних рішень повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Держмитслужби України.

Як взаємодіятимуть митні адміністрацій України та Польщі

Питання піднімали під час зустрічі керівника митниці Ореста Мандзія з першим радником Посольства Польщі та представником голови фіскальної адміністрації Польщі Бартошем Грушецкі.

Серед пріоритетів, які будуть впроваджені:

  • обмін митною інформацією між двома країнами;
  • розширення практики спільного контролю;
  • оновлення інфраструктури пунктів пропуску.

За словами Ореста Мандзія, передача даних між службами дасть змогу швидше оформлювати вантажі і краще відслідковувати порушення. Це один із ключових аргументів, який постійно звучить у переговорах.

Читайте також:

Спільний контроль і зменшення черг на кордоні

На польському напрямку регулярно виникають затори, іноді багатогодинні. Окремі пункти перевантажені, що створює додаткові витрати для перевізників і бізнесу. Саме ці проблеми і намагаються вирішити через нові підходи.

Тому окремою темою для обговорення стало розширення спільного контролю, який наразі реалізовується в окремих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Його планують розширити, хоча конкретні терміни не називають. Така форма співпраці дозволить прискорити перетин кордону та покращити безпеку на кордоні. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що перевіряють польські прикордонники крім документів. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели у Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду. Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

Ще Новини.LIVE писали, що з 10 квітня у Європі у повному обсязі запрацювала нова система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Тепер тим українцям, хто не має посвідки на проживання чи тимчасового захисту в однієї з країн ЄС, доведеться фотографуватися та робити відбитки пальців. Ці біометричні дані будуть зберігатися впродовж 3 років.

Польща митниця виїзд за кордон
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

