Осло та Берлін знову з’єднають прямим поїздом після 20 років

З Норвегії до Берліна курсуватиме прямий швидкісний поїзд. Фото: DW, Deutsche Bahn. Колаж: Новини.LIVE

Прямий рейс між столицями Норвегії та Німеччини повертається вперше за два десятиліття. Маршрут відновлять після більш ніж 20-річної перерви, а дорога проходитиме через Копенгаген і Гамбург. Нову лінію запускають на тлі різкого зростання попиту на міжнародні подорожі залізницею в Європі.

Новий маршрут через три країни

Маршрут обслуговуватимуть норвезька Vy, данська DSB і Deutsche Bahn з Німеччини. Очікується, що поїзд курсуватиме двічі на день упродовж року. У дорозі пасажири проводитимуть приблизно 14-15 годин, тому цей напрямок стане одним із найдовших у Європі.



Для рейсів планують використати нові поїзди Talgo ICE L. У вагонах передбачили ресторан, окремі місця для сімей та перший клас. Залізничні оператори розраховують, що маршрут буде популярним не лише серед туристів, а й серед тих, хто подорожує у справах.

Запуск напряму пов’язують і з розвитком інфраструктури між Данією та Німеччиною. Йдеться про тунель Фемарнбельт, який має скоротити час поїздки між Копенгагеном і Гамбургом приблизно на півтори години. Відкрити його планували у 2029 році, але терміни можуть перенести до 2031-го.

Попит на поїзди в Європі росте

У Deutsche Bahn заявляють, що міжнародні перевезення останніми роками помітно зросли. З 2019 року кількість пасажирів збільшилась майже на третину. На деяких напрямках поїзди вже серйозно конкурують з авіаперельотами.

Наприклад, маршрут Штутгарт — Париж став популярнішим саме через короткий час у дорозі, який займає менш ніж три з половиною години.

