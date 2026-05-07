Головна Транспорт В Європі запустили нові потяги, які з'єднали популярні туристичні міста

Дата публікації: 7 травня 2026 12:39
Czech Railways (ČD) запустила 2 потяги: маршрут та ціни на квитки
Дівчина мандрує потягами Czech Railways. Фото: Czech Railways, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Через високі ціни на пальне на тлі війни на Близькому Сході нині ідеальний час, щоб скористатися перевагами європейської залізниці. Туристи, які планують поїздку до Європи цього літа, тепер зможуть вигідно відвідати одразу кілька міст. На початку травня було запущено нові потяги, які з'єднали Прагу (Чехія) та Копенгаген (Данія).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Нові залізничні рейси в Європі

Відтепер щодня в Європі курсуватимуть два поїзди: один здійснюватиме зворотний рейс з Гамбурга (Німеччина) до Праги, а інший — до Копенгагена.

Один з поїздів відправлятиметься з головного залізничного вокзалу Праги (Hlavní Nádraží)о 6:30 ранку, та зупинятиметься у німецьких містах Дрездені, Берліні та Гамбурзі. Прибуватиме до Копенгагена він щодня о 19:38.

Залізнична мандрівка в рази довша за авіа і триває 13 годин, літаком цю відстань можна подолати за 1,5 години.

Пасажири також зможуть забронювати квитки на додатковий літній рейс, що відправляється з Праги о 16:30.

Ціни на квитки стартують від 62 євро (приблизно 3 200 грн).

Мандрівників доставлятимуть потяги Czech Railways (ČD) преміум-класу "ComfortJet", які обладнані безкоштовним Wi-Fi, кондиціонерами, окремими місцями для зберігання велосипедів та дитячим кінозалом. У їх складі також курсуватимуть вагони-ресторани.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Leo Express презентував нові потяги Talgo. Вони можуть розганятися до 200 км/год та вирізняються просторим розміщенням сидінь та низькопідлоговою конструкцією. Вони будуть курсувати не лише на внутрішніх рейсах, а й на міжнародних.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Elron запустив вигідну акцію для пасажирів. Перевізник відкрив розпродаж проїзних зі знижкою 36%. Найдоступніші пропозиції — на міжміських маршрутах.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
