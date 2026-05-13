Осло и Берлин снова соединят прямым поездом после 20 лет

Прямой рейс между столицами Норвегии и Германии возвращается впервые за два десятилетия. Маршрут возобновят после более чем 20-летнего перерыва, а дорога будет проходить через Копенгаген и Гамбург. Новую линию запускают на фоне резкого роста спроса на международные путешествия по железной дороге в Европе.

Новый маршрут через три страны

Маршрут будут обслуживать норвежская Vy, датская DSB и Deutsche Bahn из Германии. Ожидается, что поезд будет курсировать дважды в день в течение года. В пути пассажиры будут проводить примерно 14-15 часов, поэтому это направление станет одним из самых длинных в Европе.



Для рейсов планируют использовать новые поезда Talgo ICE L. В вагонах предусмотрели ресторан, отдельные места для семей и первый класс. Железнодорожные операторы рассчитывают, что маршрут будет популярным не только среди туристов, но и среди тех, кто путешествует по делам.

Запуск напрямую связывают и с развитием инфраструктуры между Данией и Германией. Речь идет о тоннеле Фемарнбельт, который должен сократить время поездки между Копенгагеном и Гамбургом примерно на полтора часа. Открыть его планировали в 2029 году, но сроки могут перенести до 2031-го.

Спрос на поезда в Европе растет

В Deutsche Bahn заявляют, что международные перевозки в последние годы заметно выросли. С 2019 года количество пассажиров увеличилось почти на треть. На некоторых направлениях поезда уже серьезно конкурируют с авиаперелетами.

Например, маршрут Штутгарт — Париж стал популярным именно из-за короткого времени в пути, которое занимает менее трех с половиной часов.

