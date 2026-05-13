Главная Транспорт После 20 лет паузы: между Осло и Берлином пустят поезд

Дата публикации 13 мая 2026 22:32
Осло и Берлин снова соединят прямым поездом после 20 лет
Из Норвегии в Берлин будет курсировать прямой скоростной поезд. Фото: DW, Deutsche Bahn. Коллаж: Новини.LIVE

Прямой рейс между столицами Норвегии и Германии возвращается впервые за два десятилетия. Маршрут возобновят после более чем 20-летнего перерыва, а дорога будет проходить через Копенгаген и Гамбург. Новую линию запускают на фоне резкого роста спроса на международные путешествия по железной дороге в Европе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Новый маршрут через три страны

Маршрут будут обслуживать норвежская Vy, датская DSB и Deutsche Bahn из Германии. Ожидается, что поезд будет курсировать дважды в день в течение года. В пути пассажиры будут проводить примерно 14-15 часов, поэтому это направление станет одним из самых длинных в Европе.

Для рейсов планируют использовать новые поезда Talgo ICE L. В вагонах предусмотрели ресторан, отдельные места для семей и первый класс. Железнодорожные операторы рассчитывают, что маршрут будет популярным не только среди туристов, но и среди тех, кто путешествует по делам.

Запуск напрямую связывают и с развитием инфраструктуры между Данией и Германией. Речь идет о тоннеле Фемарнбельт, который должен сократить время поездки между Копенгагеном и Гамбургом примерно на полтора часа. Открыть его планировали в 2029 году, но сроки могут перенести до 2031-го.

Спрос на поезда в Европе растет

В Deutsche Bahn заявляют, что международные перевозки в последние годы заметно выросли. С 2019 года количество пассажиров увеличилось почти на треть. На некоторых направлениях поезда уже серьезно конкурируют с авиаперелетами.

Например, маршрут Штутгарт — Париж стал популярным именно из-за короткого времени в пути, которое занимает менее трех с половиной часов.

Что еще стоит знать украинцам о железной дороге в Европе

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также Новини.LIVE сообщали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии. Билет распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, пассажир имеет возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

поезда железная дорога перевозки
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
