Одразу до 20 гривень: де в Україні зростуть тарифи на проїзд
Вслід за Києвом тарифи на проїзд можуть зрости ще в одному місті України. Вже найближчим жителям та гостям міста Суми доведеться платити за одну поїздку 20 гривень.
Про це йдеться на сайті Сумської МВА, інформує Новини.LIVE.
У Сумах здорожчає проїзд
В Сумській МВА обґрунтовують підвищення тарифів зростанням вартості обслуговування й амортизації транспорту та здорожчанням пального.
Зокрема, за останній рік вдвічі здорожчав дизель — з 55 до 105 гривень. Зріс в ціні також і метан з 35 до 51 гривень.
- № 2 "Проспект Перемоги — Проспект Свободи";
- № 4 "Аеропорт — Хіммістечко";
- № 5 "Роменська — Хіммістечко";
- № 7 "Хіммістечко — Баранівка";
- № 10 "Косівщина — Героїв Крут";
- № 11 "Тепличний — Тепличний";
- № 12 "Тімірязівка — Тімірязівка";
- № 13 "Тепличний — Героїв Крут";
- № 17А "Роменська — Хіммістечко";
- № 18 "Веретенівка — Героїв Крут";
- № 19 "Роменська — Проспект Перемоги";
- № 20 "Аеропорт — Проспект Перемоги";
- № 21 "Пр-т Свободи — Пр-т Свободи";
- № 26 "Центр — 40-ва підстанція";
- № 52 "Проспект Перемоги — Проспект Свободи";
- № 55 "Роменська — Героїв Крут";
- № 56 "Ганнівка — Хіммістечко";
- № 61 "Автовокзал — Хіммістечко";
- № 51 "Піщане — Проспект Свободи"; (містом — 20 гривень, з Нижнього Піщаного до Сум — 28 гривень).
Влада міста запевнила, що тарифи на комунальний транспорт не зміняться та будуть коштувати на рівні 8 гривень. Різницю буде покрито із місцевого бюджету. Для пільгових категорій громадян поїздки залишаться безкоштовними.
Нині точні терміни введення нових тарифів невідомі.
Згодом в Сумах також планують запровадити єдиний диспетчерський центр, інформаційний канал і гарячу лінію. Крім того, для водіїв мають відкрити санітарні кімнати, а на кінцевих зупинках встановлять мобільні укриття.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що представники метро Києва відповіли, чи не отримували офіційних доручень щодо скасування безоплатного проїзду в метро під час "жовтої" тривоги. Проте наразі невідомо, чи обговорюють столичні посадовці таке рішення та не напрацьовують відповідні зміни.
Також Новини.LIVE писали, що через обмеження руху через Дніпро в Києві знову злетіли ціни на таксі. Доїхати з лівого берега на правий подекуди коштує щонайменше 799 гривень, а в пікові години тариф підскакує аж до 1500 гривень за одну поїздку.