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Головна Транспорт Одразу до 20 гривень: де в Україні зростуть тарифи на проїзд

Одразу до 20 гривень: де в Україні зростуть тарифи на проїзд

Ua ru
12 листопада 2026 18:12
В Сумах зростуть тарифи на проїзд: перелік маршрутів Суспільне Суми
Маршрутки в Сумах. Фото: Суспільне Суми

Вслід за Києвом тарифи на проїзд можуть зрости ще в одному місті України. Вже найближчим жителям та гостям міста Суми доведеться платити за одну поїздку 20 гривень.

Про це йдеться на сайті Сумської МВА, інформує Новини.LIVE.

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У Сумах здорожчає проїзд

В Сумській МВА обґрунтовують підвищення тарифів зростанням вартості обслуговування й амортизації транспорту та здорожчанням пального.

Зокрема, за останній рік вдвічі здорожчав дизель — з 55 до 105 гривень. Зріс в ціні також і метан з 35 до 51 гривень.

  • № 2 "Проспект Перемоги — Проспект Свободи";
  • № 4 "Аеропорт — Хіммістечко";
  • № 5 "Роменська — Хіммістечко";
  • № 7 "Хіммістечко — Баранівка";
  • № 10 "Косівщина — Героїв Крут";
  • № 11 "Тепличний — Тепличний";
  • № 12 "Тімірязівка — Тімірязівка";
  • № 13 "Тепличний — Героїв Крут";
  • № 17А "Роменська — Хіммістечко";
  • № 18 "Веретенівка — Героїв Крут";
  • № 19 "Роменська — Проспект Перемоги";
  • № 20 "Аеропорт — Проспект Перемоги";
  • № 21 "Пр-т Свободи — Пр-т Свободи";
  • № 26 "Центр — 40-ва підстанція";
  • № 52 "Проспект Перемоги — Проспект Свободи";
  • № 55 "Роменська — Героїв Крут";
  • № 56 "Ганнівка — Хіммістечко";
  • № 61 "Автовокзал — Хіммістечко";
  • № 51 "Піщане — Проспект Свободи"; (містом — 20 гривень, з Нижнього Піщаного до Сум — 28 гривень).

Влада міста запевнила, що тарифи на комунальний транспорт не зміняться та будуть коштувати на рівні 8 гривень. Різницю буде покрито із місцевого бюджету. Для пільгових категорій громадян поїздки залишаться безкоштовними.

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Нині точні терміни введення нових тарифів невідомі.

Згодом в Сумах також планують запровадити єдиний диспетчерський центр, інформаційний канал і гарячу лінію. Крім того, для водіїв мають відкрити санітарні кімнати, а на кінцевих зупинках встановлять мобільні укриття.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що представники метро Києва відповіли, чи не отримували офіційних доручень щодо скасування безоплатного проїзду в метро під час "жовтої" тривоги. Проте наразі невідомо, чи обговорюють столичні посадовці таке рішення та не напрацьовують відповідні зміни.

Також Новини.LIVE писали, що через обмеження руху через Дніпро в Києві знову злетіли ціни на таксі. Доїхати з лівого берега на правий подекуди коштує щонайменше 799 гривень, а в пікові години тариф підскакує аж до 1500 гривень за одну поїздку.

тарифи Суми проїзд громадський транспорт ціна
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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