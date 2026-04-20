Аэропорт для аэротакси в Дубае: как будет работать первый вертопорт

Первый в мире коммерческий вертолет в Дубае. Фото: Joby Aviation

В Дубае завершили строительство первого в мире коммерческого аэропорта для летающих такси. Объект уже технически готов к приему электрических аппаратов вертикального взлета и посадки. Власти Дубая уверены, что его запуск должен изменить городскую логистику и сократить время передвижения.

Проект реализован как часть новой транспортной системы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Первый в мире коммерческий вертопорт готов

Речь идет о полноценном вертопорте для eVTOL (аппаратов вертикального взлета и посадки), фактически новый тип аэропорта. Он имеет четыре уровня, отдельные зоны взлета и посадки, а также интегрированный пассажирский терминал. Именно отсюда планируют запускать регулярные рейсы летающих такси.

Объект рассматривают как ключевой узел будущей сети. Первые коммерческие полеты ожидаются уже в ближайшее время.

Что включает вертопорт и как будет работать система

Пассажирам обещают цифровое бронирование через отдельное приложение. Регистрация будет автоматизирована, предусмотрены и премиальные зоны ожидания, как в классических аэропортах.

Читайте также:

Отдельно внедрена быстрая система зарядки для электросамолетов. Это критично для быстрого оборота рейсов в пределах города.

Вертопорт построили рядом с международным аэропортом Дубая. Есть прямой доступ к метро, а также паркинг. Логика в том, чтобы пассажир прилетал обычным рейсом и дальше передвигался по городу уже на воздушном такси вместо того, чтобы пользоваться наземными видами транспорта

Транспортная интеграция сделана так, чтобы минимизировать пересадки. Это одна из причин, почему Дубай делает ставку именно на этот формат.

Масштаб и планы на будущее

После запуска сети объект сможет обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год. Предусмотрены десятки тысяч рейсов, а оператор вертопорта имеет эксклюзивные права на несколько лет.

Параллельно подобные инициативы развиваются и в США, но именно Дубай первым довел инфраструктуру до готовности.

