Без димаря і дизеля: у Європі готують нову еру круїзів

Електричний круїзний лайнер Vision, який презентували на верфі Meyer Werft у США, може стати першим у світі судном такого типу без традиційного пального. Проєкт передбачає майже повну відмову від викидів і роботу виключно на акумуляторах. Якщо замовлення оформлять уже цього року, перший лайнер планують передати клієнту у 2031 році.

Проект показали на виставці Seatrade Cruise Global у Маямі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Seatrade Cruise.

Маршрути без пального

Судно матиме довжину 275 метрів і зможе перевозити 1856 пасажирів. Водотоннажність перевищує 80 тисяч тонн. У компанії заявляють, що завдяки новій системі викиди парникових газів можуть скоротитися на 95%.

Представник команди розробників Тім Круг сказав, що компанія намагається пришвидшити декарбонізацію круїзної галузі через нові технології. За його словами, навіть у найближчі роки це дасть змогу суттєво знизити обсяги викидів.

Конструкцію лайнера довелося змінити

На верфі наголошують, що Vision створений не як футуристична ідея, а на базі технологій, які вже існують. Акумуляторну систему для лайнера має постачати норвезька компанія Corvus Energy.

Через відмову від звичайних двигунів конструкцію лайнера довелося змінити. На судні не буде традиційної димової труби та систем очищення вихлопів, тому верхню палубу перепроєктували.

Аквапарк перенесли всередину корпусу в кормову частину. Це дозволить використовувати його протягом року незалежно від погоди.

У компанії окремо звертають увагу, що під час руху Vision матиме нижчий рівень шуму і вібрацій, ніж круїзні судна на звичайному паливі.

Коли лайнер спустять на воду

Будівництво першого судна можуть завершити до 2031 року, якщо контракт підпишуть найближчим часом.

Очікується, що лайнер зможе працювати на більшості європейських круїзних маршрутів. Серед них і популярний напрямок між Барселоною та Римом.

До 2030 року в Європі планують обладнати близько ста портів зарядною інфраструктурою для таких суден.

