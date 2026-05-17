Главная Транспорт Первый в мире круизный электролайнер: когда Vision выйдет в море

Первый в мире круизный электролайнер: когда Vision выйдет в море

Дата публикации 17 мая 2026 19:45
Без дымохода и дизеля: в Европе готовят новую эру круизов
Электрический лайнер Vision могут запустить через несколько лет. Фото: Caracol, Kruiz-info. Коллаж: Новини.LIVE

Электрический круизный лайнер Vision, который презентовали на верфи Meyer Werft в США, может стать первым в мире судном такого типа без традиционного топлива. Проект предусматривает почти полный отказ от выбросов и работу исключительно на аккумуляторах. Если заказ оформят уже в этом году, первый лайнер планируют передать клиенту в 2031 году.

Проект показали на выставке Seatrade Cruise Global в Майами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Seatrade Cruise.

Маршруты без топлива

Судно будет иметь длину 275 метров и сможет перевозить 1856 пассажиров. Водоизмещение превышает 80 тысяч тонн. В компании заявляют, что благодаря новой системе выбросы парниковых газов могут сократиться на 95%.

Представитель команды разработчиков Тим Круг сказал, что компания пытается ускорить декарбонизацию круизной отрасли через новые технологии. По его словам, даже в ближайшие годы это позволит существенно снизить объемы выбросов.

Конструкцию лайнера пришлось изменить

На верфи подчеркивают, что Vision создан не как футуристическая идея, а на базе технологий, которые уже существуют. Аккумуляторную систему для лайнера должна поставлять норвежская компания Corvus Energy.

Читайте также:

Из-за отказа от обычных двигателей конструкцию лайнера пришлось изменить. На судне не будет традиционной дымовой трубы и систем очистки выхлопов, поэтому верхнюю палубу перепроектировали.

Аквапарк перенесли внутрь корпуса в кормовую часть. Это позволит использовать его в течение года независимо от погоды.

В компании отдельно обращают внимание, что во время движения Vision будет иметь более низкий уровень шума и вибраций, чем круизные суда на обычном топливе.

Когда лайнер спустят на воду

Строительство первого судна могут завершить до 2031 года, если контракт подпишут в ближайшее время.

Ожидается, что лайнер сможет работать на большинстве европейских круизных маршрутов. Среди них и популярное направление между Барселоной и Римом.

К 2030 году в Европе планируют оборудовать около ста портов зарядной инфраструктурой для таких судов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Австралии отправился крупнейший в мире паром на батареях. Это первый случай в истории, когда корабль такого размера работает исключительно на электротяге, без вспомогательных двигателей или топлива. Сначала этот паром планировали строить на сжиженном газе, однако за несколько лет газ подорожал, а аккумуляторы и зарядная инфраструктура, наоборот, стали доступнее и мощнее.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Европе презентовали первый катамаран, полностью напечатанный на 3D-принтере. Испанская фирма V2 Group и итальянская Caracol AM спустили на воду уникальный морской катамаран длиной 6 метров. Это первое в мире судно такого размера, изготовленное подобным методом. Корпус катамарана спроектировали как сплошную деталь без разъемов. Его напечатали за один цикл, поэтому в нем нет большого количества соединений.

туристы корабль судостроение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
