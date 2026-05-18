Перше метро у світі: як Лондон створив унікальну підземну систему

Лондонський метрополітен є найстарішою підземною залізницею у світі. Усе починалося зі скромної шестикілометрової лінії, створеної ще в 19 столітті для порятунку британської столиці від масштабного транспортного колапсу. Сьогодні ця унікальна мережа розрослася до сотень станцій і стала головною транспортною артерією міста, без якої неможливо уявити життя столиці Великої Британії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на London Transport Museum.

Як з’явилося перше метро

Лондонський метрополітен є найстарішим у світі. Його відкрили 10 січня 1863 року.

На початку в Лондоні побудували тільки одну лінію, вирішивши проблему кінних заторів на 6-кілометровій лінії між вокзалами Паддінгтоном і Фаррінгдоном. Тоді майбутній лондонський метрополітен називався "Столична залізниця" і мав довжину лише близько шести кілометрів.

При цьому перші потяги в лондонському метро їздили на звичайній паровій тязі. Тобто під землею курсували справжні паротяги, які сильно диміли. В тунелях та на станціях було темно, душно і постійно пахло гаром, через що пасажири часто виходили на вулицю, вкриті кіптявою.

Як будували метро у Лондоні

Потреба в підземному транспорті виникла через затори, які створювали кінні екіпажі. Місто росло швидко, а дороги не витримували потоку людей і вантажів.

Будувати перші тунелі було великим випробуванням, бо тодішні інженерні технології не дозволяли зариватися глибоко під землю. Робітники просто викопували величезні відкриті рови прямо посеред міських вулиць, укладали залізничні колії, а потім зверху перекривали все це цегляним склепінням і знов засипали землею.

Через такий спосіб будівництва життя в Лондоні на кілька років було практично паралізоване, зате місто отримало транспортний прорив.

Сучасний стан лондонського метро

Сьогодні ця система, що почалася з "Столичної залізниці", перетворилася на мережу з 272 станцій та 11 ліній загальною довжиною понад 400 кілометрів. Зараз лондонський метрополітен є одним із найбільших у світі, чия загальна довжина колій досягає 402 кілометри. Тобто з однієї короткої лінії за півтора століття утворилася величезна транспортна система, без якої тепер просто неможливо уявити життя Лондона.

