Первое метро в мире: как Лондон создал уникальную подземную систему

Лондонский метрополитен является старейшей подземной железной дорогой в мире. Все начиналось со скромной шестикилометровой линии, созданной еще в 19 веке для спасения британской столицы от масштабного транспортного коллапса. Сегодня эта уникальная сеть разрослась до сотен станций и стала главной транспортной артерией города, без которой невозможно представить жизнь столицы Великобритании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на London Transport Museum.

Как появилось первое метро

Лондонский метрополитен является старейшим в мире. Его открыли 10 января 1863 года.

В начале в Лондоне построили только одну линию, решив проблему конных пробок на 6-километровой линии между вокзалами Паддингтоном и Фаррингдоном. Тогда будущий лондонский метрополитен назывался "Столичная железная дорога" и имел длину всего около шести километров.

При этом первые поезда в лондонском метро ездили на обычной паровой тяге. То есть под землей курсировали настоящие паровозы, которые сильно дымили. В тоннелях и на станциях было темно, душно и постоянно пахло гарью, из-за чего пассажиры часто выходили на улицу, покрытые копотью.

Как строили метро в Лондоне

Потребность в подземном транспорте возникла из-за пробок, которые создавали конные экипажи. Город рос быстро, а дороги не выдерживали потока людей и грузов.

Строить первые тоннели было большим испытанием, потому что тогдашние инженерные технологии не позволяли зарываться глубоко под землю. Рабочие просто выкапывали огромные открытые рвы прямо посреди городских улиц, укладывали железнодорожные пути, а затем сверху перекрывали все это кирпичным сводом и снова засыпали землей.

Из-за такого способа строительства жизнь в Лондоне на несколько лет была практически парализована, зато город получил транспортный прорыв.

Современное состояние лондонского метро

Сегодня эта система, начавшаяся со "Столичной железной дороги", превратилась в сеть из 272 станций и 11 линий общей протяженностью более 400 километров. Сейчас лондонский метрополитен является одним из крупнейших в мире, чья общая длина путей достигает 402 километра. То есть из одной короткой линии за полтора века образовалась огромная транспортная система, без которой теперь просто невозможно представить жизнь Лондона.

