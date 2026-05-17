Головна Транспорт Схема метро Будапешта: як влаштована єдина підземка Угорщини

Дата публікації: 17 травня 2026 07:32
Метро в Будапешті: схема та ціни на квитки
Метрополітен в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Метрополітен в Будапешті — безпечне, чисте і та зручне для туристів. Більшість станцій обладнані ескалаторами, ліфтами та чіткими вказівниками англійською мовою. Угорська підземка складається з 4 ліній.

Новини.LIVE розкаже про це детальніше.

Як не загубитися в метро Будапешта

M1 — жовта лінія, культова жовта лінія пролягає між площею Верешмарті та вулицею Мексико та забезпечує доступ до Оперного театру, Октогону, Площі Героїв та Міського парку.

Червона лінія М2 з'єднує головні залізничні вокзали "Келеті" та "Делі", пролягаючи через центр міста через площу Лайоша Кошута, район "Асторія" та площу Ференца Деака. Це одна з найзавантаженіших ліній у системі громадського транспорту, яка пролягає через Угорський парламент.

M3 — найдовша синя лінія метро в Будапешті, яка пролягає від Уйпешта на півночі до Кьобанья-Кіспешта на півдні. Її станції повністю пристосовані для людей з інвалідністю. Ця лінія особливо зручна для доїзду до зупинки автобуса до аеропорту на станції Кьобанья-Кіспешт.

M4 —сучасна "зелена" лінія із повністю автоматизованими поїздами та станціями у футуристичному стилі.

Вона з'єднує залізничний вокзал Келенфельд у Буді з залізничним вокзалом Келеті у Пешті, забезпечуючи швидке сполучення між двома частинами міста.

Схема метро Будапешта. Фото: Wikipedia

Графік метро Будапешта

У години пік потяги курсують кожні 2–4 хвилини, забезпечуючи ефективне пересування навіть у найзавантаженіші часові проміжки.

Будапешт пропонує гнучкий вибір квитків для пасажирів.

Одноразові квитки можна придбати в автоматах на всіх станціях, а гостям міста, які залишаються надовше, краще купувати 24-годинні, 72-годинні або тижневі проїзні квитки. За добовий квиток доведеться віддати 2 500 форинтів (приблизно 355 гривень). Він діє на весь громадський транспорт — трамваї, тролейбуси та автобуси.

"Budapest Card" — міський абонемент, що надає право на необмежене користування громадським транспортом та знижки на відвідування визначних пам’яток.

Придбані квитки необхідно обв'язково прокомпостувати. Тримайте посадкові талони під рукою, оскільки контролери регулярно перевіряють пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як в столичному метрополітені прибирають та миють вагони. Раз на тиждень усі вагони проходять вологе прибирання, а на місяць — генеральне. На миття вагонів попри автоматику витрачають не мало води — близько 300 літрів на потяг.

Також Новини.LIVE писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

метро Угорщина громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
