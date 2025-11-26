Повернення квитків УЗ — яку вартість компенсує компанія

Черга на вокзалі. Фото: Укрзалізниця

Життя непередбачуване й у кожного українця може статися ситуація, коли через різні обставини доведеться скасовувати заплановану мандрівку чи візит до родини. Проте Укрзалізниця дозволяє повертати квитки та частково компенсує їх вартість. Розміри компенсації залежать від того, скільки часу залишилось до відправлення потягу.

Новини.LIVE детальніше розкажуть, які суми відшкодовує УЗ пасажирам.

Реклама

Читайте також:

Розміри компенсації квитків УЗ

Відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, при купівлі квитка пасажир сплачує не лише його вартість, а й додатково плацкарту — частину проїзного документа (квитка). Вона засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні, а також ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставку.

При запізненні пасажир може здати в касу невикористаний квиток лише протягом однієї години з моменту відправлення потягу. Якщо ви вкладетесь у відведений час — УЗ поверне вам лише вартість квитка без плацкарти, ПДВ, комісійного збору, збору за постіль та ставки. Після відправлення рейсу компенсацію можна отримати лише в касах вокзалів.

За правилами УЗ, на повну компенсацію вартості квитка, включно з плацкартою та іншими зборами, пасажир має право лише у випадках: