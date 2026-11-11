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Головна Транспорт У літаках easyJet з'явиться Starlink: коли пасажири зможуть користуватись

У літаках easyJet з'явиться Starlink: коли пасажири зможуть користуватись

Ua ru
11 листопада 2026 18:12
easyJet облаштує літаки Starlink: коли стане доступним та скільки коштуватиме доступ
Літак easyJet. Фото: KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Пасажирам стане ще комфортніше мандрувати авіаперевізниками. Друга за величиною бюджетна авіакомпанія Європи easyJet вперше запровадить Wi-Fi у літаках. Обладнання дозволить пасажирам не лише листуватись у месенджерах, а й дивитися відео в потоковому режимі. 

Про це повідомляє avianews.com, передає Новини.LIVE.

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Wi-Fi в літаках easyJet

Зазначається, що Wi-Fi буде встановлено на літаках Airbus A320, A320neo та A321neo, які становлять близько двох третин усього флоту easyJet. Тобто пасажири зможуть користуватися новою послугою на більшості рейсів лоукостера.

За планами авіакомпанії, встановлення антен на літаках розпочнеться у першій половині 2027 року, а завершиться на початку 2028 року.

Пасажирам буде доступний Wi-Fi на борту як під час польоту, так і на землі. Поки невідомо, чи запровадить easyJet окрему плату за користування інтернетом в літаку, чи послуга буде входити у вартість квитка.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.

Також Новини.LIVE писали, що Skytrax обрав найкращі авіакомпанії у світі у 2026 році. Було оцінено понад 300 авіакомпаній. Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи. 

авіарейси літак подорож інтернет Starlink
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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