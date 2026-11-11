easyJet облаштує літаки Starlink: коли стане доступним та скільки коштуватиме доступ

Літак easyJet. Фото: KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Пасажирам стане ще комфортніше мандрувати авіаперевізниками. Друга за величиною бюджетна авіакомпанія Європи easyJet вперше запровадить Wi-Fi у літаках. Обладнання дозволить пасажирам не лише листуватись у месенджерах, а й дивитися відео в потоковому режимі.

Про це повідомляє avianews.com, передає Новини.LIVE.

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Wi-Fi в літаках easyJet

Зазначається, що Wi-Fi буде встановлено на літаках Airbus A320, A320neo та A321neo, які становлять близько двох третин усього флоту easyJet. Тобто пасажири зможуть користуватися новою послугою на більшості рейсів лоукостера.

За планами авіакомпанії, встановлення антен на літаках розпочнеться у першій половині 2027 року, а завершиться на початку 2028 року.

Пасажирам буде доступний Wi-Fi на борту як під час польоту, так і на землі. Поки невідомо, чи запровадить easyJet окрему плату за користування інтернетом в літаку, чи послуга буде входити у вартість квитка.

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