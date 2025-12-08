Синя гілка метро Києва — як працює в розпал війни у грудні

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Одним із найпопулярніших видів транспорту, яким щодня користуються тисячі киян та гостей міста є метрополітен. Він дає можливість дістатися до потрібної точки Києва, не чекаючи години в заторах. Окрім того, в його стінах можна заховатися від російських ракет та дронів під час масованих ударів ворог.

Новини.LIVE розкажуть про роботу синьої гілки метро в Києві.

Синя гілка метро Києва

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська. Вона налічує 18 станцій та з'єднує південну та північну частину міста:

Героїв Дніпра;

Мінська;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченка;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Майдан Незалежності;

Площа Українських Героїв (Льва Толстого);

Олімпійська;

Палац "Україна";

Либідська;

Деміївська;

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки.

Вона пролягає майже між багатьма районами столиці — від Оболонського до Голосіївського.Кінцевими зупинками на півночі є "Героїв Дніпра", а на південному заході "Теремки".

Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

У розпал війни метро не працює під час комендантської години, діє щодня з 00:00 до 05:00. Метрополітен відкривається о 5:30 ранку, останній потяг відправляється до 23:00. Інтервали руху потягів у годину пік складають 2,5-3 хвилини, а у вихідні — близько 6-7 хвилин.

На початку грудня проїзд у київському метро вартує 8 гривень (квиток можна оплатити як карткою, через додаток "Київ Цифровий" та готівкою).

