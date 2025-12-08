Відео
Головна Транспорт Синя гілка метро Києва — станції та графік роботи в грудні

Синя гілка метро Києва — станції та графік роботи в грудні

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 05:12
Синя гілка метро Києва — як працює в розпал війни у грудні
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Одним із найпопулярніших видів транспорту, яким  щодня користуються тисячі киян та гостей міста є метрополітен. Він дає можливість дістатися до потрібної точки Києва, не чекаючи години в заторах. Окрім того, в його стінах можна заховатися від російських ракет та дронів під час масованих ударів ворог.

Новини.LIVE розкажуть про роботу синьої гілки метро в Києві.

Читайте також:

Синя гілка метро Києва

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська. Вона налічує 18 станцій та з'єднує південну та північну частину міста:

  • Героїв Дніпра;
  • Мінська;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Майдан Незалежності;
  • Площа Українських Героїв (Льва Толстого);
  • Олімпійська;
  • Палац "Україна";
  • Либідська;
  • Деміївська;
  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки. 

Вона пролягає майже між багатьма районами столиці — від Оболонського до Голосіївського.Кінцевими зупинками на півночі є "Героїв Дніпра", а на південному заході "Теремки".

Найдовша лінія метро в Києві – гілка та перелік станцій - фото 1
Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

У розпал війни метро не працює під час комендантської години, діє щодня з 00:00 до 05:00. Метрополітен відкривається о 5:30 ранку, останній потяг відправляється до 23:00. Інтервали руху потягів у годину пік складають 2,5-3 хвилини, а у вихідні — близько 6-7 хвилин.

На початку грудня проїзд у київському метро вартує 8 гривень (квиток можна оплатити як карткою, через додаток "Київ Цифровий" та готівкою).

Раніше ми розповідали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною".

Також ми писали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Київ метро подорож поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
