Ryanair додав нові рейси з Польщі до Португалії: маршрути та розклад

Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Бюджетна авіакомпанія Ryanair розширила розклад на наступний рік. Лоукостер додав нові рейси з Польщі до Португалії. Перші рейси стартують вже з 30 березня 2027 року.

Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, передає Новини.LIVE.

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Ryanair додав нові рейси

Вже із весни наступного року пасажири зможуть дістатися із Познані та Вроцлава можна вирушити до португальського Фару.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень — щовівторка та щосуботи. Переліт триватиме приблизно 4 години. Вартість квитків в один бік стартує від 88 євро з Вроцлава та з Гданська — від 66 євро.

Фару — це місто з населенням близько 60 000 осіб на півдні Португалії, у регіоні Алгарве, на узбережжі Атлантичного океану.

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Місто відоме своїми мальовничими краєвидами піщаних пляжів, відокремлених бухт і скель. Мандрівники можуть зайнятись у Фару водними видами спорту, а також скуштувати страви місцевої кухні з великою кількістю риби та морепродуктів.

Туристи будуть у захваті від затишних брукованих вуличок та традиційної португальської архітектури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закрив свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.