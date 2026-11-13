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Головна Транспорт Автокрісло, візочок і багаж в літаку Ryanair: як літати з немовлятами

Автокрісло, візочок і багаж в літаку Ryanair: як літати з немовлятами

Ua ru
13 листопада 2026 15:15
Політ з Ryanair: правила подорожей з малюками
Літак Ryanair. Фото: Ryanair

Збори у відпустку з малюками — дуже відповідально та додає чимало клопотів. Політика Ryanair щодо подорожей з дітками відрізняється. Перед польотом не зайвим буде ознайомитися з правилами перельотів популярних лоукостерів, щоб пройти контроль в аеропорту без зайвих проблем.

Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, передає Новини.LIVE.

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Правила подорожей Ryanair з малюками 

Новоспеченим батькам варто пам'ятати, що компанія не пускає на борт літака немовлят віком до семи днів. Малюків віком від 8 днів до 23 місяців мають супроводжувати повнолітні батьки — одна дитина на одного дорослого.

За правилами авіакомпанії, немовлята мають подорожувати на колінах у дорослого — вони не мають права на окреме місце.

Для комфорту батьків у хвостовій частині кожного літака облаштовано пеленальні столики. За необхідності, можна попросити бортпровідників допомогти підігріти дитячі пляшечки.

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Батьки немовлят можуть без доплат зареєструвати дві сумки на одну дитину (одна коляска + автокрісло, бустер або дитяче ліжечко). Лоукостер також не забороняє брати дитяче харчування, молоко та чисту воду — без обмежень кількості. 

Без дитини пасажири можуть перевозити грудне молоко в ручній поклажі — пляшечки не мають перевищувати об'єм 2 л. Кожен контейнер перевірятимуть на контролі в аеропорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закрив свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширив авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири можуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

авіарейси діти подорож літаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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