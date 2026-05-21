Головна Транспорт Пасажирів популярного авіарейсу чекає сюрприз: Emirates оновила суперлітак

Дата публікації: 21 травня 2026 20:30
Emirates витратить 5 мільярдів доларів на нові салони літаків
В салоні літака Emirates. Фото: Simple Flying, Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Авіакомпанія Emirates уперше показала оновлений двоповерховий гігант Airbus A380 із новим салоном преміум-економ-класу. Літак раніше вміщував рекордну кількість пасажирів, але тепер його місткість урізали заради більшого комфорту пасажирів. Модернізація є частиною масштабної програми переобладнання старого флоту, на яку авіаперевізник збирається витратити кілька мільярдів доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Нові крісла замість бюджетних місць

Перероблений лайнер уже здійснив свій перший комерційний рейс до англійського Бірмінгема. 

Перевізник вирішив повністю перекроїти верхню палубу літака та прибрав 120 звичайних крісел економ-класу. Замість них там встановили 56 преміальних сидінь у конфігурації 2-3-3 та ще додали кілька місць для бізнес-класу.

Загальна місткість літака впала на 7,8%, але менеджмент розраховує отримати набагато більшу виручку від продажу дорогих квитків.

Новий салон літака. Фото: Emirates

Гігантські інвестиції в старі літаки

Ремонт літака тривав кілька місяців через складність робіт. Але це лише перший літак із великої серії подібних, які хочуть переробити найближчим часом.

Emirates має намір вкласти 5 мільярдів доларів у оновлення інтер'єрів, щоб продовжити термін експлуатації своїх існуючих повітряних суден. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що частина авіакомпаній дозволяє пасажирам оплачувати польоти частинами. Клієнти можуть самостійно обрати кількість щомісячних платежів. Крім того, пасажири навіть можуть купувати квитки за схемою "купуй зараз, плати пізніше". 

Також Новини.LIVE писали, що балтійська авіакомпанія Airbaltic впровадила новий, більш дешевий, квитковий тариф Economy Mini. Компанія із Латвії пішла на такий крок через велику конкуренцію з лоукостерами на кшталт Ryanair та Wizz Air.

авіарейси авіаквитки пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
