Emirates витратить 5 мільярдів доларів на нові салони літаків

В салоні літака Emirates.

Авіакомпанія Emirates уперше показала оновлений двоповерховий гігант Airbus A380 із новим салоном преміум-економ-класу. Літак раніше вміщував рекордну кількість пасажирів, але тепер його місткість урізали заради більшого комфорту пасажирів. Модернізація є частиною масштабної програми переобладнання старого флоту, на яку авіаперевізник збирається витратити кілька мільярдів доларів.

Нові крісла замість бюджетних місць

Перероблений лайнер уже здійснив свій перший комерційний рейс до англійського Бірмінгема.

Перевізник вирішив повністю перекроїти верхню палубу літака та прибрав 120 звичайних крісел економ-класу. Замість них там встановили 56 преміальних сидінь у конфігурації 2-3-3 та ще додали кілька місць для бізнес-класу.

Загальна місткість літака впала на 7,8%, але менеджмент розраховує отримати набагато більшу виручку від продажу дорогих квитків.

Новий салон літака.

Гігантські інвестиції в старі літаки

Ремонт літака тривав кілька місяців через складність робіт. Але це лише перший літак із великої серії подібних, які хочуть переробити найближчим часом.

Emirates має намір вкласти 5 мільярдів доларів у оновлення інтер'єрів, щоб продовжити термін експлуатації своїх існуючих повітряних суден.

