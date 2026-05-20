Головна Транспорт Без повернення в Дубай: Ізраїль готує угоду з Emirates

Без повернення в Дубай: Ізраїль готує угоду з Emirates

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 13:16
Ізраїль запропонував Emirates прямі рейси до Нью-Йорка
В салоні літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Попри війну та напружені відносини, Ізраїль запропонував авіакомпанії Emirates виконувати рейси між Тель-Авівом і Нью-Йорком. Арабському перевізнику хочуть дозволити базувати літаки та екіпажі в Ізраїлі, без повернення в Дубай після кожного польоту. Для авіаринку це може стати одним із найнестандартніших рішень останніх років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

"Сьома свобода": унікальний формат для авіаперевізників

Компанії Emirates хочуть дати право літати між аеропортом Бен-Гуріон у Тель-Авіві та Нью-Йорком напряму. Суть у тому, що літаки не повинні будуть повертатися в ОАЕ після кожного рейсу. Авіагігант зможе тримати частину екіпажів і бортів в Ізраїлі.

Таку схему називають "сьомою свободою" авіасполучення. Але на практиці великі міжнародні перевізники майже ніколи так не працюють, особливо на настільки політично чутливих маршрутах.

Дефіцит рейсів до США 

Після атак ХАМАС та подальших бойових дій кількість рейсів із США до Ізраїлю різко впала. Американські компанії або пішли з напрямку, або постійно переносять повернення, наприклад, Delta обіцяє відновити польоти восени. American Airlines взагалі не хоче повертатися раніше 2027 року, як і United Airlines.

Через це прямі рейси до США зараз фактично залишилися у авіакомпаній El Al та Arkia, а квитки дорогі, особливо у преміальному сегменті. 

План із Emirates ще має пройти юридичні погодження між США та Ізраїлем, бо потрібно міняти окремі правила для іноземних авіакомпаній.

Також залишається питання безпеки. Через ситуацію навколо Ірану регіон і далі вважається нестабільним для авіаперевізників. Для Emirates це додаткові ризики, якщо екіпажі постійно базуватимуться у Тель-Авіві.

З іншого боку, Emirates вже давно перевозить багато ізраїльських туристів через Дубай, особливо на рейсах у Таїланд.  

Що ще варто знати про авіасполучення

Раніше Новини.LIVE писали, що Emirates запровадила нову послугу — пасажири авіакомпанії зможуть прийняти ванну в літаку. Скористатися душем можна буде на літаках Airbus A380. В салоні облаштували дві душові кабіни зі штучним інтелектом, а пасажири за бажанням отримають рушник, набори для гоління та догляду за зубами, а також ватні палички.

Також Новини.LIVE писали, що авіакомпанія Wizz Air вперше отримала офіційне схвалення від американських регуляторів для виконання польотів між Європою та США. Проте цей дозвіл поки стосується тільки чартерних рейсів, а не регулярних. Насамперед це рішення спрямоване на задоволення попиту під час майбутнього Чемпіонату світу з футболу в червні, куди подорожуватиме велика кількість європейських уболівальників.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
